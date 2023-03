Na juhu Anglicka uniklo do mora vyše 30-tisíc litrov ropy

LONDÝN - Približne 200 barelov ropy (vyše 30.000 litrov) uniklo v nedeľu popoludní do mora z potrubia patriaceho spoločnosti Perenco v prístave Poole ležiacom na južnom pobreží Anglicka v grófstve Dorset. Únik sa medzičasom podarilo zastaviť, informuje televízia Sky News a BBC.

Ropa unikala z podvodného potrubia pri najväčšom pevninskom ropnom poli v Európe. Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa až do odvolania nekúpali v prístave Poole ani v jeho okolí. Každý, kto príde do kontaktu s ropou, by sa mal okamžite umyť mydlom a vodou a v prípade zdravotných problémov vyhľadať lekára.

Situácia je stabilizovaná

Prístav Poole je druhým najväčším prírodným prístavom na svete a lokalitou osobitného vedeckého záujmu, ktorá je domovom radu brodivých vtákov. Neďaleko sa nachádza polostrov Sandbanks, známy drahými nehnuteľnosťami, ktoré v letných mesiacoch lákajú tisíce návštevníkov.

Príslušný úrad, Poole Harbour Comission (PHC), pre BBC uviedol, že bol aktivovaný núdzový plán a ropovod bol odstavený. "Treba zdôrazniť, že situácia je pod kontrolou," povedal Franck Dy, generálny riaditeľ spracovateľského zariadenia Wytch Farm Perenco.