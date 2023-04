Budaj polroka pred voľbami hľadá posilu na ministerstvo: Pozrite na tú ponuku, divoký plat a značka PRÍSNE TAJNÉ

archívne video

Hľadajú posilu v podobe ochrancu utajovaných skutočností

Rezort potrebuje pomoc na odbore tímu krízového riadenia a bezpečnosti. V poslednom zverejnenom inzeráte uviedli, že konkrétne hľadajú odborníka na utajované skutočnosti. Ak sa uchádzači dostavia, očakávajú od nich, že budú disponovať oprávnením na oboznamovanie sa so skutočnosťami, ktoré sú označované ako "tajné".

Potrebné bude aj špeciálne oprávnenie uchádzača

Od úspešného uchádzača bude Budajov rezort vyžadovať previerku, teda oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň „Tajné“.

"K možnosti plniť služobné úlohy sa vyžaduje aj potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, NATO certifikát o bezpečnostnej previerke a EÚ certifikát. Vítané je, ak nimi disponujete už v čase podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, ale nie je to podmienkou," dopĺňa v inzeráte ministerstvo životného prostredia.

Prezradili plat aj iné podmienky

A čo je hlavná vec, ktorú si pozerá každý ako prvú? Určite platové podmienky. Budajov rezort sľubuje plat od 1900 eur mesačne s tým, že jeho konečná výška bude závisieť od odborných znalostí a pracovných skúseností.

Tu však tieto špeciálne podmienky nekončia. Homeoffice (prácu z domu) bude rezort poskytovať v rozsahu piatich dní v rámci mesiaca. Výnimkou nie sú ani bonusové tri dni dovolenky v prípade choroby za rok, podľa slov rezortu "skvelý kolektív", príspevky na cestovanie do práce, no aj relaxácia a regenerácia v určených zariadeniach. Rezort uchádzačov hľadá len do 11. apríla 2023, teda do utorka budúceho týždňa.