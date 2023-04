Budaj apeluje na dodržiavanie dohôd pri delimitácii majetku v národných parkoch

Správa (NP) Muránska planina sa zaviazala zrenovovať a bezplatne prenechať stajne na chov norika muránskeho pre štátny podnik Lesy SR. "Tam je on doma. Je to kôň určený na vysokohorské podmienky a sťahovanie dreva. Je to súčasť génia loci Muránskej planiny," poznamenal minister. NP bude prispievať státisícami eur na chov norika. Doteraz ho podľa Budaja envirorezort takto nikdy nedotoval. Bude tiež bezplatne poskytovať pašu a stajne, ktoré treba opraviť. "To všetko NP Muránska planina spraví, aby tam tento prvok ostal," povedal.

Archívne video: Budaj: Envirorezort podporuje vyhlásenie Národného parku Podunajsko

Nedošlo k podpisu dohody

Lesy SR vo štvrtok priblížili, že sa pripravujú na možnosti dočasného presunu stáda norika z muránskej Veľkej lúky do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ide celkom o 43 žrebcov a valachov.uviedla vedúca odboru komunikácie Lesov SR Daša Makanová.

Štátny podnik tvrdí, že medzi ním a správou NP nedošlo k podpisu dohody o zabezpečení chovu koní a právnym úkonom, ktoré by mu umožnili využívať pozemky a stavby na muránskej Veľkej lúke. Chov plemenného stáda budú aj naďalej Lesy SR zabezpečovať na hospodárskom dvore v Dobšinej.

Ďakujeme za podporu. Zároveň zdieľame niekoľko čísel k finančnej podpore norika muránskeho, ktoré vychádzajú zo... Posted by Ministerstvo životného prostredia SR on Thursday, April 6, 2023

Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámilo tento týždeň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Argumentuje, že envirorezort po prevode majetkov do Správy NP Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.

Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.