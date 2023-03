Publicista Hrabko o dianí v politike: Vláda stratila akékoľvek parlamentné krytie, Demokrati sa potrebujú zbaviť nálepky

BRATISLAVA – Odchodom premiéra a viacerých ministrov do mimoparlamentnej strany dočasne poverená vláda Eduarda Hegera už úplne stratila parlamentné krytie a zodpovednosť za ňu v plnej miere nesie prezidentka Zuzana Čaputová. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko.

Aktuálna situácia, keď najväčší počet rezortov majú v gescii členovia vlády hlásiaci sa k mimoparlamentnému subjektu Demokrati, ďalšie rezorty spravujú spoloční nominanti generovaní dohodou troch strán po odchode SaS a zvyšok nominanti jednotlivých parlamentných strán z pôvodnej vládnej koalície, je podľa Hrabka úplne neštandardná.

VIDEO Heger predstavil novú stranu Demokrati a tiež prvé mená z jej tímu, premiér tvrdí, že od OĽaNO sa názorovo odlišujú

Zodpovednosť za vládu prevzala prezidentka

Odkedy parlament vyslovil nedôveru Hegerovmu kabinetu, prevzala podľa neho zodpovednosť za vládu prezidentka a aktuálna politická zmena jej zodpovednosť ešte podčiarkla. "Bude to jej vláda bez ohľadu na to, či to bude politická vláda, akú máme teraz, alebo vláda, ktorú nazveme úradníckou," poznamenal Hrabko. Akékoľvek chybné kroky vládnych predstaviteľov, vrátane takých, na aké hlava štátu reálne nemá žiadny dosah, budú podľa neho automaticky spájané so zodpovednosťou prezidentky.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aj keď sa členovia novej strany s názvom Demokrati nehlásia ku kontinuite politiky Igora Matoviča, podľa Hrabka sa v prvom rade potrebujú zbaviť nálepky "OĽANO 2", ktorú im podsúvajú iné politické subjekty. Pokiaľ sa im to nepodarí, budú mať podľa Hrabka problém prekročiť vo voľbách päťpercentný prah potrebný pre vstup do parlamentu. "Keď začnem od toho, koho Eduard Heger vylúčil zo spolupráce, tak vyvstáva otázka, kto mu vlastne na spoluprácu ostáva. Na druhej strane, je jedno koho vylúčil alebo nevylúčil, lebo porcuje medveďa, ktorý ešte behá po lese. Kde je napísané, že sa vôbec dostane do parlamentu?," pýta sa Hrabko.

VIDEO Naď sa nechce vymedzovať voči OĽaNO, no má nejaké hodnotové nastavenie, a preto odišiel od Matoviča

Mikuláč Dzurinda má šancu osloviť voličov

Na margo ambícií bývalého dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu postaviť nový politický subjekt Modrí – Európske Slovensko na novej politickej generácii, Hrabko povedal, že má šancu osloviť aj voličov nespojných s výsledkami vládnutia v tomto volebnom období. "Mikuláš Dzurinda má právo založiť si politickú stranu rovnako ako každý iný občan. Je skúsený politik a bežec na dlhé trate," poznamenal.