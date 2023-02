AKTUÁLNE Silný vietor v kombinácii so snežením komplikuje dopravu pod Tatrami

"Snažíme sa udržať zjazdné všetky komunikácie, avšak na niektorých miestach ich veľmi rýchlo zafúkava. Cesty sú ťažko zjazdné, ale dá sa po nich prejsť, treba sa tomu však prispôsobiť a jazdiť naozaj veľmi pomaly a byť obozretný. Ak boli cesty uzatvárané, tak len krátkodobo, v súvislosti s odstraňovaní prekážok, napríklad zapadnutých áut," priblížil situáciu Polomský. V teréne sú podľa neho aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia udržať cesty zjazdné a v čo najlepšom stave.

Archívne VIDEO

Vyzýva však vodičov na opatrnosť. Aktuálne stále ostávajú uzavreté úseky medzi Štrbou a Šuňavou cez chotár a prístupová cesta do Kúpeľov Lučivná v smere z obce. Pod Tatrami sa v priebehu dňa stalo aj viacero nehôd, operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdil, že zasahovali napríklad pri nehode neďaleko obce Mlynica, tiež v Tatranskej Štrbe a pri meste Spišská Belá. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky napríklad pri Mlynici v smere z Popradu, z Popradu do mestskej časti Kvetnica, ale aj medzi Štôlou a Vyšnými Hágymi či zo Žakoviec smerom na Huncovce v okrese Kežmarok.

Tam počas dňa uviazli autá v závejoch, prípadne skončili mimo cesty. Ako ťažko zjazdný hlásili aj úsek z Veľkej Lomnice do Mlynice, zúžený profil je i na ceste do Spišského Bystrého či na hlavnom ťahu z Popradu do Vysokých Tatier aj do Veľkého Slavkova. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre podtatranský región výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá platí do piatka 3. februára.