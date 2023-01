AKTUÁLNE Slovensko zasiahol oklúzny front: Tieto miesta bojujú s kalamitou, úraduje aj silný vietor

BRATISLAVA – Od pondelka vstúpil do našej oblasti oklúzny front, ktorý je spájaný s rozsiahlou tlakovou nížou. Tá sa teraz drží nad celou severnou Európou. V Alpách očakávajú až tri metre čerstvého snehu a varujú pred lavínami a snehovou kalamitou. Na juhu Nemecka v Čiernom lese, Krušných horách a najmä v Bavorskom lese má napadnúť až 50 cm čerstvého snehu. Snehové zrážky, silný vietor a lavíny však neobchádzajú ani Slovensko.

Už v pondelok oblačné počasie prinieslo množstvo zrážok a dnes tomu nie je inak. Severozápadný vlhký morský vzduch prináša teploty od 0 až do 6 stupňov, na Spiši a Horehroní od -3 až po +1 stupeň Celzia a veľké množstvo snehových zrážok, ktoré komplikuje dopravu, informuje imeteo.sk.

Západné Slovensko je pod vplyvom nestálej oblačnosti, miestami sa vyskytujú snehové prehánky, v nížinách prevláda daždivé počasie a teploty sú od +3 do +6 stupňov Celzia. V okresoch Bratislava, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Pezinok, Senec a Dunajská Streda platí prvý stupeň výstrahy pred silným vetrom. Na niektorých miestach môže rýchlosť vetra dosiahnuť až 70 kilometrov za hodinu.

Na strednom a severnom Slovensku prevláda oblačnosť a sneženie, na juhu je zrážok menej. Maximálne teploty sú v intervale od -2 do +3 stupňov Celzia, na juhu do +6 stupňov. Východné Slovensko charakterizuje premenlivá oblačnosť a ojedinelé snehové prehánky. Teploty sa pohybujú medzi -1 až do +5 stupňov Celzia.

Na horách varujú pred silnou víchricou a snehovými jazykmi. Vo výške 1500 metrov treba rátať s teplotou okolo -8 stupňov Celzia. Hrozia aj lavíny vo Vysokých ale aj v Nízkych Tatrách. Na Chopku a Lomničáku fúka silný vietor rýchlosťou 115 kilometrov za hodinu.

Počasie však ovplyvňuje aj zjazdnosť ciest. Bohatá nádielka snehu, hmla a nárazový vietor spôsobujú komplikácie na väčšine ciest. Vodiči upozornili na sociálnej sieti na sťažené podmienky napríklad v okolí Spišskej Belej, smerom na Bušovce zapadol kamión, ale aj na ceste z mestskej časti Kvetnica do Popradu. Cesta medzi podtatranskými obcami Štrba a Šuňava cez chotár je uzatvorená. Dôvodom je tvorba snehových závejov, informovala o tom obec Štrba a odporúča použiť obchádzku cez "Hŕbky".

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnes výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom a tvorbou snehových jazykov a závejov pre celú podtatranskú oblasť.