Na západe a juhu Slovenska je potrebné počítať s poľadovicou: Potrápi nás aj sneženie a vietor

BRATISLAVA - Na západe a juhu Slovenska je potrebné počítať s poľadovicou. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho a Banskobystrického kraja výstrahy prvého stupňa, ktoré platia do stredy (1. 2.) do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Na výrazné sneženie upozorňujú meteorológovia v celom Žilinskom kraji a v okrese Poprad. Výstrahy tam majú predbežne platiť do piatka (3. 2.). "Sneženie môže dosahovať intenzitu desiatich až 15 centimetrov nového snehu za 12 hodín," upozornil ústav.

Do piatka má platiť aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi, ktorá sa týka celého Žilinského kraja a okresov Poprad, Kežmarok, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Potrápi nás aj vietor

Vo viacerých okresoch na západnom Slovensku a v Poprade platia do štvrtka (2. 2.) výstrahy pred vetrom, ktorý môže v nárazoch ojedinele dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedol ústav.

Pozor je potrebné dať aj na vietor na horách, ktorý môže do piatka potrápiť sever Slovenska. V polohách približne nad 1400 metrov môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchricu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku aj horolezectvo," uviedli meteorológovia. V okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou do stredy do 10.00 h.