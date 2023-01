Veľká predpoveď na zvyšok zimy: Sane a lyže ešte neschovávajte, prichádzajú mrazivé dni a to nie je všetko!

BRATISLAVA - Európa prežíva jednu z najteplejších zím za posledné desaťročia. Zdá sa teda, že obavy Európanov sa nenaplnili a nadpriemerne teplé počasie dokonca nahráva aj cenám energií a silný vietor v severozápadnej časti Európy pomohol aj v produkcii elektrickej energie. No zima ešte nepovedala posledné slovo. Aj keď začiatok týždňa bol nadpriemerne teplý, najbližšie dni sa viac priblížia tým zimným a noci budú mimoriadne mrazivé.

Tohtotýždňové počasie ovplyvňoval výbežok vyššieho tlaku, ktorý priniesol teplejšie, stabilné, no aj oblačné a hmlisté počasie. Do našej oblasti však už prúdi od juhovýchodu chladný vzduch, ktorý prináša nízke teploty na celé Slovensko. V noci klesne ručička teplomera na niektorých miestach až na -12 stupňov Celzia.

archívne video

Podľa pôvodných predpovedí sme sa mali dočkať sneženia už cez víkend, najnovšie hovoria o tom, že snežiť začne začiatkom budúceho týždňa. Na horách sa lyžiari určite dočkajú aj výdatnejších zrážok. Tie by sa mali objaviť aj v nižších nadmorských výškach, ale teploty nad nulou snehovú pokrývku neudržia, informovalo imeteo.sk.

Pomerne chladný víkend, ktorý je pred nami, však nejaké snehové prehánky prinesie a aj v južných okresoch sa pripravte na teploty maximálne do +5 °C. Na severe opäť čakajte celodenné mrazy s teplotami od -5 do 0 °C.

Toto nás čaká vo februári

Na prelome januára a februára, najmä na západe krajiny, bude skupenstvo zrážok premenlivé. Oblačno a zrážky budú pretrvávať až do 4. februára. Potom by malo prevládať stabilné počasie bez zrážok. Priemerná teplota by od začiatku marca mala byť o jeden až 5 stupňov vyššia ako sme zvyknutí.

Meteorologická zima, ktorá končí koncom februára, tak bude aj naďalej nadpriemerne teplá, no nejaký ten sneh sa ešte objaví a ak patríte k milovníkom zimných športov, treba využiť každú príležitosť, keď nám perinbaba nadelí aspoň akú-takú snehovú prikrývku.