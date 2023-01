VIDEO Ďalší cestný pirát na diaľnici testoval, čo to dá: Ukrajinec si to šinul takouto neuveriteľnou rýchlosťou!

BRATISLAVA - Diaľniční policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave si museli pretierať oči, keď minulý týždeň zaznamenali rýchlosť vodiča ukrajinskej národnosti na diaľnici D1 smerom do Trnavy.

Tachometer nezodpovedného vodiča, ktorý obiehal na diaľnici jedno auto za druhým, ukazoval rýchlosť 231 km/h. Svojou pirátskou jazdou ohrozoval nielen seba, ale aj ostatných šoférov, ktorí mu takmer nestíhali uhýbať.

Najvyššiu dovolenú rýchlosť prekročil o neuveriteľných 121km/h. Za tento priestupok bol vybavený v blokovom konaní, kde hrozí pokuta do výšky 800 eur. Dá sa teda s istotou predpokladať, že ho to nepotešilo a zostáva len dúfať, že nabudúce si diaľnicu nezamení za pretekársky okruh.

Pokuty z rýchlosť sa menili vlani v auguste. Kým predtým v blokovom konaní hrozila sankcia maximálne do výšky 650 eur, dnes je to už 800 eur. V správnom konaní môže byť uložená pokuta od 500 až do 1000 eur. Hrozí tiež zákaz činnosti.

Diaľniční policajti v Trnave mali žatvu

Počas dopravno-bezpečnostnej akcie na diaľniciach D1 a R1 sa policajti zamerali nielen na rýchlosť, ale na aj spôsob jazdy vodičov. Za 4 hodiny riešili až 25 priestupkov. Z nich v 24 prípadoch vodiči prekročili rýchlosť a jedného zastavili policajti za nesprávnu jazdu v jazdných pruhoch.

„POLE POSITION“ ZÍSKAL JAZDEC NA BMW

Najrýchlejšieho vodiča zastavili policajti na diaľnici R1. Na ceste, kde je maximálna povolená rýchlosť 130 km/h, dupol na plyn tak, že ručička na tachometri vyskočila na číslo 191 km/h. O veľa nezaostával ani vodič Mercedesu na trojprúdovej diaľnici D1, ktorý sa rútil rýchlosťou 185 km/h, čím prekročil maximálnu povolenú rýchlosť až o 75 km/h. Obaja "pretekári" zaplatili pokutu v blokovom konaní.