Polícia obvinila dvojicu mladíkov: Vošli do domu, zbili a okradli dôchodkyňu

KOŠICE - Polícia obvinila dvojicu mladíkov z okresu Košice-okolie vo veku 15 a 18 rokov. Vošli do jedného z rodinných domov v obci Seňa, kde zbili a okradli dôchodkyňu. Obaja skončili v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dvojica v piatok (20. 1.) v noci vošla do domu, pričom jeden z nich zakričal na 68-ročnú ženu, aby mu dala peniaze. Tá však povedala, že žiadne nemá a chcela ujsť. "Nepodarilo sa jej to však, pretože druhý z dvojice ju potkol, a tak poškodená žena spadla na zem. Obaja ju začali kopať do oblasti hlavy, potom ju zo zeme dvihli na posteľ a tam pokračovali vo fyzických útokoch," spresnila s tým, že po útokoch ostala bezvládne ležať na posteli. Mladíci následne začali prehľadávať izbu. "Okrem jedného vrecka instantnej kávy a led lampy neodcudzili nič a z miesta ušli preč," doplnila Ivanová.

Hrozí im pobyt za mrežami

Dôchodkyňa utrpela podľa predbežnej lekárskej správy zranenia doposiaľ nešpecifikovaného rozsahu. Dvojicu obvinili zo zločinu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu so zločinom lúpeže, spáchaného formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí sedem až 12 rokov za mrežami.