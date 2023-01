Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom pokračoval výsluchom svedkov

BANSKÁ BYSTRICA – Výsluchmi svedkov Petra Petrova, prezývaného Tiger, a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Petra Kysela pokračovala vo štvrtok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) korupčná kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obžaloba ho viní zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal prijať 50.000 eur od spoluobžalovaného Petra Košča za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Obaja vinu popierajú.

Petrov, ktorý čelí trestným stíhaniam a je považovaný za člena zločineckej skupiny takáčovcov, vypovedal, že o úplatku pre Dušana Kováčika vie z rozprávania priateľa, exriaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka. Ten tvrdí, že Dušanovi Kováčikovi sám odovzdal špeciálne upravenú knihu od Petra Košča, v ktorej bolo 50.000 eur. Malo sa tak stať na stretnutí v nemocnici. Petrov však hovoril, že k tomu došlo v kostole a vie to od Bernarda Slobodníka.

Prokurátor ÚŠP Kysel bol podriadeným Dušana Kováčika

Podľa Dušana Kováčika svedok od začiatku koná zištne a falošne. Pri skutku nebol, informácie má len sprostredkovane. Prokurátor ÚŠP Kysel bol podriadeným Dušana Kováčika. Práve jemu obžalovaný odňal spis týkajúci sa podozrení, že šéf policajných odposluchov Jozef Rehák vynáša informácie zločineckému gangu sýkorovcov. Stalo sa tak v čase, keď bol v roku 2016 na dovolenke. Ako dozorujúci prokurátor bol dôrazne proti odňatiu prípadu Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) a jeho posunutiu na policajnú inšpekciu.

"Povedal som mu, či budeme kryť človeka, ktorý napomáhal mafiánom a tí potom vraždili. Bol to normálny rozhovor, nekričali sme na seba. Nadobudol som vtedy taký dojem, že kauza odchádza na inšpekciu, aby nebola dovyšetrovaná, čo sa aj potvrdilo, lebo bola zastavená," konštatoval Kysel. Neskôr si ho Dušan Kováčik zavolal a povedal, že je s ním dlhodobo nespokojný. Má sa vzdať funkcie na ÚŠP a vybrať si, na akú prokuratúru pôjde pôsobiť. Neurobil to a ďalej vykonával svoju prácu.

Vypovedal už Beňa aj Szabó

"Svedok sa snaží uvádzať skutočnosti, z ktorých by malo vyplývať, že som napomáhal páchateľom alebo ich nejako kryl. Nikdy som nemal veľkú mienku o vašom charaktere," adresoval obžalovaný bývalému podriadenému. Ten jeho slová nekomentoval. "Svoju robotu som si vždy plnil v súlade so zákonom a predpismi. Je to jeho právo vyjadriť sa spôsobom, ako sa vyjadril, ostatné si vyhodnotí súd," reagoval Kysel.

V procese už vypovedali bývalý námestník SIS Boris Beňa a niekdajší funkcionár policajnej inšpekcie Adrián Szabó. Obaja majú informácie o korupčnom skutku exprokurátora len sprostredkovane. Beňa sa o ňom dozvedel od obžalovaného Petra Košča, ktorý bol považovaný za podnikateľa s dobrými kontaktmi v bezpečnostných zložkách. Szabó sa to dozvedel od vtedajšieho šéfa policajnej inšpekcie, dnes už nebohého Milana Lučanského.