AKTUÁLNE Zvrat v ďalšej veľkej kauze: Súd odmietol obžalobu na prominentného advokáta Paru

Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odmietol obžalobu na advokáta Mareka Paru. Vyplýva to z uznesenia, ktoré majú Topky k dispozícii. "Obžalobu sudca preskúmal a podľa jej obsahu a obsahu spisu zistil, že sú tu dané dôvody na jej odmietnutie a vrátenie prokurátorovi, lebo zistil procesné chyby, ktoré považuje za závažné, pričom v ich dôsledku došlo aj k porušeniu práva na obhajobu," argumentuje sudca.

"Odmietnutie obžaloby je výsledok tendenčného pristupu orgánov OČTK, ktorí ignorovali základné práva na obhajobu a viaceré dôkazy v môj prospech a predovšetkým nezabezpečili vyšetrovací spis ČVS: PPZ-143/NKA-BA2-2021, v ktorom bolo tesne pred mojim vznesením obvinenia zastavené trestné stihanie za ten istý skutok. Je teda zrejmé, že celé konanie voči mne je účelové a predstavuje pomstu za výkon obhajoby v pripade Očistec," povedal pre Topky Para.

Samosudca za závažné procesné chyby, ktoré nie sú pred súdom odstrániteľné, považuje to, že Vasiľovi Špirkovi nebolo v prípravnom konaní priznané postavenie poškodeného, ale aj to, že z obsahu nevyplýva, či boli Špirko a Dušan Kováčik pred výsluchom zbavení mlčanlivosti. "Obžaloba bola podaná za skutok, za ktorý nebolo Marekovi Parovi vznesené obvinenie," uvádza sudca ďalšie pochybenie. Za závažné procesné chyby považuje samosudca aj to, že neboli riadne zisťované nastolené skutkové okolnosti činu.

Zločinecká skupina?

Národná kriminálna agentúra zadržala advokáta Mareka Paru 20. apríla, následne bol takmer dva mesiace väzobne stíhaný. Podľa obvinenia vyplýva, že obvinený Para vedome napomáhal členom zločineckej skupiny.

"Skupina bola formovaná minimálne od roku 2012 a zosnoval ju Ing. Norbert Bödör za súčinnosti Tibora Gašpara a ďalších, kde cieľom tejto skupiny bolo páchať najmä trestné činy korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, za účelom priameho aj nepriameho získania finančných a iných výhod pre jej členov," píše sa v uznesení. Vyšetrovateľ ho viní z toho, že na pokyn obvineného nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra sa mal pokúsiť zdiskreditovať prokurátora Vasiľa Špirku.