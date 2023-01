Večerná tragédia v hlavnom meste: Polícia zverejnila VIDEO! Posledné minúty pred smrťou muža na zastávke

V stredu bratislavskí policajti zverejnili video, ktoré zachytáva posledné minúty pred smrťou muža. Na ňom vidno, ako sa starší muž, ktorý má v jednej ruke igelitku a v druhej palicu, zapotácal a spadol priamo pod kolesá autobusu. Polícia v tejto súvislosti varuje, aby boli ľudia opatrní nielen pri vystupovaní a nastupovaní do protriedkov mestskej hromadnej dopravy, ale aj pri pohybe na zastávke.

"Autobus linky 83 po obslúžení zastávky Pri Kríži a zatvorení dverí odbáčal do jazdného pruhu, pričom v rovnakom čase vozidlo v priestore zastávky obchádzal z bočnej strany chodec, ktorého správanie nenasvedčovalo, že by mal v úmysle nastúpiť. Krátko na to stratil rovnováhu, následkom čoho prišlo ku kolízii," ozrejmil hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec. Deklaroval, že DPB poskytuje pri vyšetrovaní polícii plnú súčinnosť. "Vodičovi bola ponúknutá psychologická pomoc. Udalosť sa zaobišla bez výrazných dopravných obmedzení," dodal hovorca.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy