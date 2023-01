Viete, čo robia vaše deti na internete? Šialená skúška odvahy na TikToku! O život pripravila len 12-ročné dievča!

Dospievajúce dievča z Capitan Bermudez malo zrejme videohovor s kamarátmi zo školy. Milagros bezstarostne vyskúšala takzvanú blackout challenge. Deti sa udusia až do bezvedomia a potom zverejnia videá online.

Priatelia zavolali 911 a záchranári sa ponáhľali do rodinného domu. Tragickéje, že dvanásťročnú našli mŕtvu so slučkou na krku. Telo dievčaťa previezli do nemocnice, kde pitva odhalila: Milagros Soto zomrela obesením.

Rodina tvrdí, že ich dieťa bolo počas videohovoru podnecované k samoduseniu. Teraz to vyšetruje štátny zástupca. Škola Pabla Ricchieriho v 30-tisícovom meste prisľúbila pomoc pozostalým. V nekrológu sa uvádza, že Milagros bola „výborná študentka“, „veselá a priateľská“.

Teta obete, Laura Luque, zverejnila fotografiu maloletej na Facebooku. Napísala: „Zverejňujem to, čím práve prechádzam. Ona bola zázrak, moja malá neter. Prišla o život vo výzve na TikToku.“

Galéria fotiek (2) Laura Luque napísala: „Moja malá neter prišla o život vo výzve na TikToku.“

Zdroj: Facebook/laly.luque.98

Luque povedala, že zdieľala fotografiu Milagros, aby varovala verejnosť. „Aby sa to už žiadnym deťom nestalo. A aby žiadna rodina nemusela zažiť to, čo momentálne prežívame my.“

Ľudia znova a znova umierajú kvôli šialeným internetovým výzvam. Nedávno prišla pri hroznej havárii o život len 14-ročná matka a traja kamaráti. Tínedžeri sa vlúpali do vozidla Kia a mali s autom nehodu.

TikTok je už roky kritizovaný za to, že narába s používateľskými údajmi a za nedostatočnú ochranu mládeže. Čínska materská spoločnosť teraz priznala, že videoportál špehuje svojich používateľov.