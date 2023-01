Od nového roka sa zavádzajú celoslovenské evidenčné čísla bez skratky okresu

Evidenčné čísla sa naďalej skladajú z dvoch písmen, troch číslic a dvoch písmen. Začínajú ich vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA. "Tento spôsob zároveň umožní požiadať o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného na základe požiadavky občana. Nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu alebo sídla, ale s akoukoľvek skratkou, napríklad ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a podobne," načrtol rezort. K zmene správnych poplatkov nedochádza.

Prechodné obdobie pôvodných tabuliek potrvá do vyčerpania skladových zásob. Evidenčné čísla sú po novom viazané na vozidlo, nie na majiteľov. "Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle môže ostať do konca životnosti," vysvetlilo ministerstvo. Pri predaji vozidla do iného okresu alebo presťahovaní vlastníka do iného okresu, tak už nie sú potrebné nové tabuľky. "Novela zákona zároveň umožní vlastníkovi pri predaji vozidla ponechať si tabuľky s evidenčným číslom, ktoré následne môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo v lehote do jedného roka od zmeny v evidencii vozidiel po predaji," priblížil rezort s tým, že takéto vydanie tabuliek je bezplatné.

Súčasné tabuľky si možno ponechať aj pri predaji do iného okresu, používať ich možno bez obmedzenia. Ruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla. Kompletný prepis aj s vydaním nových dokladov bude podľa rezortu možné urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.

Tabuľky s EČV bez skratky okresu majú aj nový dizajn. Hlavnými novinkami je zmena používaného fontu písma a zjednotenie farebnosti takmer všetkých tabuliek na čierno-bielu. "Jedinou farebnou výnimkou budú tabuľky pre elektromobily, ktoré budú mať zelené písmená a číslice na bielom podklade," upozornil rezort. Zmeny vyplývajú z novely zákona o cestnej premávke a súvisiacich vyhlášok, ktoré od januára nadobudli účinnosť.