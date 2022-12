Vianočná tragédia, pri ktorej zomreli dvaja chlapci: Prehovorila mama jednej z obetí! Otec je vo vážnom stave

Mimoriadne tragický prvý sviatok vianočný zažili obyvatelia obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Vodič, ktorý nemal auto vôbec šoférovať, pretože mal zadržaný vodičský preukaz, zišiel z cesty a narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou. Na mieste zomreli dve maloleté deti.

Nešťastie v Rudňanoch na Spiši spôsobila séria zlyhaní. Deti neboli v sedačkách, ani pripútané a vodič šiel zrejme rýchlo. Informovala o tom televízia Markíza, pre ktorú prehovorila aj mama jedného z chlapcov. Druhou obeťou bol syn šoférovho brata.

archívne video

"Len čakám na svoju smrť. Čakám, kým zavrem oči a uvidím svojho syna. Alebo keď pôjdem spať, čakám, či sa mi ukáže vo sne. Môj synček, môj Martinek," povedala so zúfalým plačom. Susedia hovoria o 11-ročnom Martinovi ako o dobrom a peknom chlapcovi, ktorý bol vždy ochotný pomôcť. Odborník hovorí, že ak by boli deti v sedačkách, možno by prežili.