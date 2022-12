Tragické sviatky na našich cestách: O život prišli aj deti! Policajti museli opäť riešiť alkohol

Archívne video: Deň obetí dopravných nehôd: Polícia upozorňuje! Myslime na to najcennejšie

Napriek všetkým výzvam, upozorneniam a tragickým udalostiam, vodiči pod vplyvom alkoholu jazdia po našich cestách stále. Podľa trenčianskych krajských policajtov sú nezodpovední a neuvedomujú si, že svojim správaním neohrozujú len seba, ale všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky. Plné ruky práce mali aj počas sviatkov.

„Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru z Trenčína dňa 24.12.2022 v nočných hodinách na ulici gen. M. R. Štefánika v Trenčíne predpísaným spôsobom zastavila a kontrolovala vozidlo zn. Citroen C3, ktoré viedol 28-ročný vodič. Na výzvu policajta sa vodič dobrovoľne podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom merania 1,40 mg/l, čo predstavuje 2,8 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška po dvadsiatich minútach ukázala hodnotu 1,37 mg/l, čo predstavuje 2,74 promile alkoholu,“ uviedli trenčianski policajti. Vodiča následne v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Trenčína obvinil vodiča z prečinu Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd. Za tento skutok mu hrozí až jeden rok odňatia slobody,“ dodali.

Za volant sadla pod vplyvom alkoholu počas sviatkov aj 43-ročná žena z Lučenca. „Po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov šoférovala osobné auto po Haličskej ceste v Lučenci, kde ju v nedeľu (25.12.) krátko po 8:00 hod. zastavila a kontrolovala policajná hliadka. Pri dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu jej bola nameraná hodnota 0,74 mg/l, čo je v prepočte 1,54 promile,“ prezradili banskobystrickí policajti. Žena tak strávila vianočné sviatky v policajnej cele. Policajti „na Štefana“ dávali v celom kraji pri kontrolách fúkať.

Nitrianski policajti zasa informovali, že na Štedrý deň boli vysielaní k rôznym dopravným nehodám, či škodovým udalostiam. Jedna z nich bola spôsobená pod vplyvom alkoholu a druhú spôsobil vodič v čase, kedy mal udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. "53 ročný vodič Mazdy 3 v Nitre na Sitnianske ulici sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho pri cúvaní narazil do odstaveného vozidla Toyota Yaris. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,01 mg/l alkoholu, čo predstavuje 2,10 promile," uviedli.

"Druhý 33-ročný vodič vozidla Peugeot 406 na Chrenovej ulici v Nitre narazil do vozidla Škoda Karoq, ktoré viedol 43-ročný muž. Policajti následnou lustráciou zistili, že vodič Peugeotu má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do októbra 2024," doplnili. Obidvaja vodiči tak policajné sviatky strávili v policajnej cele, kde mali dostatok času na zamyslenie sa, či im to zato stálo.

Na cestách vyhasli aj ľudské životy

Nielen alkohol za volantom znepríjemnil tohtoročné sviatky. Žiaľ, došlo aj k nehodám. Košickí policajti museli na Prvý sviatok vianočný zasahovať pri obzvlášť tragickej nehode, ktorá sa stala v obci Rudňany, v okrese Spišská Nová Ves. Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam a s vozidlom narazil do dreveného stĺpa s betónovou pätkou. On aj spolujazdec utrpeli ťažké zranenia. Žiaľ, dve deti, ktoré sedeli na zadných sedačkách, pri nehode zomreli. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenia,“ uviedla polícia. Košickí krajskí policajti dnes od ranných hodín vykonávajú rozsiahle dopravné kontroly.

Smrteľná dopravná nehoda sa odohrala na Prvý sviatok vianočný aj v obci Zákamenné, okrese Námestovo. „Vodič osobného motorového vozidla zn. Renault Kadjar viedol vozidlo v smere od obce Novoť smerom na obec Zákamenné, kde doposiaľ z presne nezistených príčin došlo mimo priechodu pre chodcov k nárazu prednej časti vozidla s chodkyňou. Pri dopravne nehode utrpela 82 ročná žena zranenia, ktorým na mieste podľahla. U vodiča vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. U nebohej bola nariadená súdna pitva. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedli žilinskí krajskí policajti.