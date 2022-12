Nová epidémia na obzore? Neprestávajúce hromady ľudí pred lekárňou v Ružinove, chrípka je na vzostupe

Galéria fotiek (5) Pred poliklinikou sa hromadili vo veľkom ľudia.

Zdroj: Tip čitateľa

BRATISLAVA - Počas Druhého sviatku vianočného by viacerí čakali, že sa spoločnosť bude sústrediť vo svojich domovoch a užívať si sviatočnú pohodu. Len nedávno sme sa spamätali z pandémie a niekoľkých vĺn covidu a už je tu ďalšia hrozba. Tá už nie je nijak nová a volá sa - chrípka. Je otázne, či práve ona stojí za niekoľkometrovými radmi v Bratislave pred poliklinikou, no isté je jedno. Dostať sa do nej bolo takmer nemožné, ba priam nekonečné.