Naď garantuje, že koalícia nebude obchodovať s poslancom Borguľom

BRATISLAVA - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) garantuje, že koalícia nebude obchodovať s poslancom Martinom Borguľom (Sme rodina), ktorý chce hlasovať za pád vlády. Všetci poslanci za Hlas-SD budú hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Pôjde podľa poslankyne Denisy Sakovej o najzaujímavejšie hlasovanie za posledné obdobie. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Na telo na TV Markíza.

Saková v relácii potvrdila, že počula historku o odchode Romana Mikulca (OĽANO) z postu ministra vnútra výmenou za Borguľovo podržanie vlády. "Určite nebudeme obchodovať s poslancom Borguľom alebo s kýmkoľvek iným za to, že budeme tlačiť niekoho, aby odstúpil," poznamenal Naď. Pád vlády bez schváleného rozpočtu považuje za veľké riziko. Minister nemá informácie ani o tom, že by mal šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) odísť. "Ak urobí Matovič také rozhodnutie sám, tak ho urobí. Ja v tomto momente nemám takúto informáciu," poznamenal.

Archívne VIDEO

Saková vylúčila vládnutie "sedemdesiatšestky" so Smerom-SD, ĽSNS a Republikou po páde vlády. Najlepšou cestou sú podľa nej predčasné voľby a do ich uskutočnenia môže byť vláda v demisii. Nesúhlasí ani s vymenovaním úradníckej vlády. Minister obrany si myslí, že k vymenovaniu úradníckej vlády dôjde. "Ak padne vláda, tak sa skúsi jeden politický pokus, druhý a na tretí to už predloží pani prezidentka, si myslím," podotkol.

Galéria fotiek (2) Denisa Saková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Saková skritizovala predstavený návrh rozpočtu, za ktorý sa má na budúci týždeň hlasovať. Ak by jej po voľbách ponúkli funkciu ministerky vnútra, tak by podľa vlastných slov pozíciu prijala.Naď je rád, ž e bývalý expremiér Mikuláš Dzurinda prichádza s nejakým projektom smerujúcim k tomu, aby neprepadli žiadne demokratické pravicové hlasy. Zároveň dodal, že nemá ambície odísť z hnutia OĽANO a nijakým spôsobom sa s Dzurindom nerozpráva.