VIDEO Navrhujeme, aby sa dôchodky valorizovali dvakrát do roka, avizoval Tomáš

BRATISLAVA – Dôchodky na Slovensku by sa mohli valorizovať dvakrát do roka v prípade, ak by dôchodcovská inflácia dosiahla minimálne 5 %. V novele zákona o sociálnom poistení to navrhujú nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Navrhované zmeny v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavil poslanec Erik Tomáš.