GRAF, ktorý hovorí jasnou rečou: Výborné správy, tankovanie začína byť stále lacnejšie!

Tomu, prečo ceny pohonných hmôt stále klesajú, sa venovali Hospodárske noviny. Nafta totiž za posledné dva týždne išla dole už o 20 centov za liter a ani benzín veľmi neuteká. Hodnota pohonnej látky Natural 95 tiež padla na 1,6 eur za liter, čo predstavuje stav z konca februára tohto roka, kedy sa celý svet dozvedel o strašných udalostiach na Ukrajine.

Graf to popisuje pomerne jasne

Organizácia Dáta bez pátosu dokonca pre túto príležitosť pripravila interaktívny graf rastu a poklesu ceny plynu za tento rok a najnovší pokles je veľmi výrazný a je pravdepodobné, že bude ešte pokračovať.

Boli to totiž práve palivá, ktoré po vpáde vojsk na Ukrajinu ako kľúčová surovina narástli a inflácia dosiahla dvojciferné hodnoty. Zlom nastal v polovici novembra. Kým Natural 95 tankujeme momentálne za 1,6 eur za liter, diesel je len tesne nad hranicou 1,7 eur za liter.

Analýza, ktorú pri cenách spomínané médium urobilo, hovorí o tom, že ide o zjavný paradox. Za klesajúce ceny totiž paradoxne vraj môže zase Rusko a jeho kroky. To nie je všetko, a od 5. decembra začína v únii platiť embargo na dodávky ruskej ropy. To prinútilo Moskvu dať zvyšné suroviny do masového výpredaja, kým sa to ešte stále dá. Nastal logický prebytok a spôsobil tento pád cien. Zrejme tak ide len o krátkodobý efekt, no čas ukáže, ako sa Európa dokáže cenovo popasovať od odstrihnutého Ruska a jeho zdrojov.

Predpoveď číselných expertov sa naplnila

Dáta bez pátosu dokonca tento pokles predpovedali vo svojich viacerých predpovediach, o čom píšu aj v jednom z posledných statusov.

Sme radi, že ten náš optimizmus založený na klesajúcej cene Ural ropy a klesajúcom dolári voči € sa postupne... Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, November 30, 2022

Fenomén cítia aj veľkí hráči u naś

Prebytok surovín a pokles cien je fenomén, s ktorým pracuje aj slovenský Slovnaft. "Je cítiť, že Európa sa predzásobuje, a to má vplyv na denné burzové poklesy cien palív na trhoch, ktoré sa odzrkadľujú v nižších cenách na čerpacích staniciach," povedal hovorca Anton Molnár.

Aj analytici v súvislosti s embargom sa zhodujú, že tento pokles je len krátkodobý. Keď začne platiť zákaz na ruskú surovinu a minú sa vytvorené zásoby, komodita môže začať absentovať a ceny opäť môžu narásť. Kľúčová je aj nafta. Tá sa používa aj na vykurovanie, čo je opäť faktor.