Ruská ropa sa už obchoduje hlboko pod navrhovaným stropom EÚ

BRUSEL - Ruská ropa sa už obchoduje hlboko pod navrhovaným cenovým stropom, o ktorom sa diskutuje v Európskej únii (EÚ). Uviedla to v piatok agentúra Bloomberg, z ktorej sme správu prevzali.

Diplomati EÚ tento týždeň debatovali o strope niekde medzi 65 až 70 USD za barel (159 litrov). Očakáva sa, že tento limit zavedú všetky krajiny skupiny G7. Ale už tento rozsah je vysoko nad súčasnou cenou ruskej ropy Ural, podľa údajov spoločnosti Argus Media. Vo štvrtok (24. 11.) klesla napríklad cena ropy Ural na približne 52 USD (50,12 eura) za barel na dvoch kľúčových západných exportných termináloch Ruska. Po zavedení cenového stropu bude platiť zákaz na transport, poistenie a iné služby s spojené s predajom ruskej ropy za cenu vyššiu ako stanovený limit. Cieľom cenového stropu je zabrániť Rusku financovať vojnu na Ukrajine vďaka vysokým príjmom z ropy.

Rusko by mohlo získať vyššie ceny

Ak by bol zavedený strop v rozmedzí 65 až 70 USD za barel, Rusko by mohlo získať vyššie ceny a jeho klienti by nemali problém s prístupom k tankerom a službám spojeným s týmito obchodmi. Práve neistota v súvislosti s prepravou nákladu odstrašuje niektorých potenciálnych kupujúcich. Samotná EÚ zakáže od 5. decembra takmer všetok dovoz ruskej ropy po mori. Blok sa stále nedohodol na cenovom strope. Niektorí členovia, ako napríklad Poľsko, považujú 65 USD za barel za príliš mäkký prístup voči Moskve, zatiaľ čo iní, ako Grécko, štát s najväčším množstvom ropných tankerov, nechcú ísť pod 70 USD/barel.

Ceny ropy môžu klesať, ale aj rásť

Diplomati Únie sa majú opäť stretnúť v piatok večer, aby zistili, či dokážu uzavrieť konečnú dohodu o cenovej hladine na obmedzenie vývozu ruskej ropy, tvrdia zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Cenový strop nebude pre Moskvu žiadnou výhrou. Ceny ropy môžu klesať, ale aj rásť. A ak sa strop stane pevnou súčasťou trhu, Rusko by pri náraste cien komodity mohlo prísť o budúce zisky. V súvislosti s cenami ruskej ropy panuje značná neistota, pretože obchodovanie s ňou sa od vojny stalo menej transparentným. Platts, vydavateľ cien, ktorý je súčasťou spoločnosti S&P Global, vo štvrtok odhadol cenu Uralu v ruskom prístave Primorsk na približne 52 USD. (1 EUR = 1,0375 USD)