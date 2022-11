Zohrieva ich len oheň v sude: Desiatky ľudí trávia chladnú noc v Bratislave v spacákoch pred ruskou ambasádou

BRATISLAVA - Od 18:00 sa ľudia schádzajú pred ruskou ambasádou, kde plánujú prespať až do piatkového rána. Týmto gestom chcú vyjadriť solidaritu s Ukrajinou. Tento deň si vybrali symbolicky, je to totiž presne trištvrte roka, odkedy v susednej krajine prebieha vojna. Zhromaždenia sa zúčastňuje viacero osobností verejného života.

video Pred ruskou ambasádou sa zišli desiatky ľudí na podporu Ukrajiny

Organizátori občianskej iniciatívy Mier Ukrajine vyzývajú na vyjadrenie solidarity počas udalosti Noc s Ukrajinou. „Milióny nevinných ľudí sú opakovane bez kúrenia a elektrického prúdu. Vonkajšia teplota pritom klesá pod bod mrazu. Putin sa takto snaží zlomiť vôľu Ukrajincov a Ukrajiniek,“ uvádzajú na sociálnej sieti. Účasť na udalosti „Noc s Ukrajinou, kým Putin spí, Ukrajinci mrznú a ďalej umierajú“ sľúbilo na Facebooku okolo 350 ľudí. Od 18-tej hodiny sa pomaly schádzajú pred ruskou ambasádou, aj keď počasie im naozaj veľmi nepraje. Keďže je v Bratislave okolo 5°C, organizátori prichystali pre účastníkov sudy s ohňom. Okrem toho, že je chladno, v hlavnom meste sa večer aj rozpršalo.

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

„Bombardovanie ničí civilnú infraštruktúru a zabíja civilistov. Rusko sa už ani nesnaží predstierať, že mieri na vojenské ciele. Naša pomoc a podpora Ukrajine preto nemôže poľaviť. Nutná je humanitárna, vojenská ako aj ekonomická pomoc,“ hovoria organizátori. Zhromaždenie okrem rečníkov striedajú kultúrne vstupy.

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Večer začali čítaním z knihy Liliputin od Jana Němca. Priamo z diskusie v Teplárni, ktorá bola súčasťou filmového festivalu Inakosti, prišiel pred ruskú ambasádu aj Ondrej Dostál (OKS). „Všetci slušní ľudia nielen na Slovensku, ale aj po celom svete podporujú Ukrajinu. Vedia, že Rusko je teroristický štát. Tak ako európsky parlament, parlamentné zhromaždenie Rady Európy a NATO, tak aj slovenský parlament sa opakovane vyjadril k téme ruskej agresie proti Ukrajine,“ povedal.

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Spomenul tri návrhy stanovísk z poslednej schôdze, súvisiacich s témou agresie Ruska na Ukrajine. „Dva navrhli smeráci, ktoré boli relativizujúce, hovorili o mierovom riešení konfliktu. Smeráci začali volať po mieri, po tom, čo Rusi začali dostávať na frak na Ukrajine. Zrazu sa prihovárajú za mierové riešenie.“ Dodal, že ich návrhy nedostali dostatočnú podporu parlamentu. Spomenul tiež, že slovenský parlament prijal návrh uznesenia, v ktorom odsúdil útoky Ruska proti civilným objektom na Ukrajine a vraždenie Ukrajincov.

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (10) Zhromaždenie pred Ruskou ambasádou

Zdroj: Topky/Maarty

Ďalšími známymi tvárami, ktoré sa na zhromaždení zúčastnili, sú režisér Nikita Slovák, odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák, poetka Miroslava Ábelová, občianska aktivistka Zuzana Wienk, spisovateľ Michal Hvorecký či právnička Slávka Henčeková. K prítomným sa prihovoril aj generál vo výslužbe Pavel Macko.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Podujatie, na ktorom sa najmä čítajú detské knihy, tak ako je to v súčasnosti typické pre mnohých Ukrajincov, by malo trvať až do piatkového rána. Ukončia ho o 9.30 raňajky a tlačová konferencia.