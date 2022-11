PTH plánuje zabezpečiť plyn i na skúšobnú prevádzku nového zdroja tepla: Objem garantovať nevedia

PRIEVIDZA - Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) plánuje zabezpečiť dodávky plynu aj počas tzv. skúšobnej prevádzky nového zdroja vykurovania. Objem momentálne garantovať nevie, už teraz však počíta v súvislosti s energetickou krízou so zvýšenými nákladmi. Uviedol to predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.

Spoločnosť už zabezpečuje zmluvu na dodávku plynu na obdobie budúceho roka hlavne pre Prievidzu, a to pre kotolne, ktoré má. "Do súťaže zadávali aj podmienky tzv. skúšobnej prevádzky, to znamená, že dodávateľ musí počítať aj so zvýšeným objemom plynu. Nevieme dnes na 100 percent garantovať, o aké objemy pôjde, ale dodávateľa sme vysúťažili. Zatiaľ prisľúbil alebo má vedomosť, že nám bude budúci rok vedieť zabezpečiť aj skúšobnú prevádzku," ozrejmil Januščák.

Razantné zvýšenie cien plynu

Firma už teraz rieši razantné zvýšenie cien plynu. "Len pre porovnanie, vlani PTH zabezpečovalo plyn na úrovni 30 až 40 eur za megawatthodinu, vysúťažená cena sa dnes približuje k 150 eurám za megawatthodinu," vyčíslil predseda predstavenstva. Dopad na cenu tepla z hľadiska budúceho roka podľa neho ešte nie je významný, pretože objem tepla z neho je minimálny. "Našou snahou je, pokiaľ budú ceny plynu značne vysoké aj v nasledujúcich obdobiach, riešiť všetko tak, aby sme čo najviac tepla vyrobili z obnoviteľných zdrojov. Máme to myšlienkovite rozpracované, ale bude to už otázkou pre rok 2024," skonštatoval.

Prievidzská spoločnosť bude od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania buduje v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má Hornonitrianske bane zamestnanecká.