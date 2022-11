Skvelé správy pre motoristov: Cena nafty po dlhom čase klesla! Čo nás čaká v najbližších týždňoch?

BRATISLAVA - Po dlhých týždňoch rastu cien nafty sa motoristi konečne dočkali. Diesel po novom klesol z vyše 1,92 eura pod 1,9 eura za liter. Ceny padali dva dni po sebe a mierne sa zmenili aj ceny za benzín. Analytik J&T banky Stanislav Pánis vysvetľuje, čo je za tým. Predstavil aj to, na čo by sa mali motoristi pripraviť v najbližších týždňoch.

Vo štvrtok ráno sa mnohí Slováci potešili, keď cena za liter nafty po dlhom čase stúpla. A to až k hranici 1,9 eura za liter. Nad túto sumu vyšplhala v uplynulých týždňov po tom, čo dosahovala na konci leta niekoľkomesačné minimá. Napriek tomu je nafta stále o zhruba 15 centov drahšia, ako benzín, čo nie je v našich končinách bežný jav.

Archívne VIDEO Heger: Celá Európa čaká, aby sa nám podarilo prasknúť cenovú bublinu, dôležité je zastropovať cenu plynu

Vo štvrtok tak mohli motoristi vidieť na tabuliach čerpacích staníc sumy 1,899 eura za liter nafty a 1,755 eura za liter benzínu. Tieto hodnoty boli na čerpacej stanici Slovnaft, na benzínke Shell bola cena benzínu o 0,4 centu drahšia (1.759 eura za liter). Následne sa ceny v piatok mierne upravili a nafta klesla na magických 1,874 eura za liter a benzín na 1,73 eura za liter, pričom túto hodnotu si drží už niekoľko týždňov. Na stanici OMV rakúskej rafinérie boli v piatok ráno, naopak, ceny ešte neupravené - a to 1,899 eura za liter nafty a 1,759 eura za liter benzínu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tip čitateľa - Ján Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk

Čo na to analytik?

Analytik J&T banky Stanislav Pánis upozornil, že aj keď cena ropy na prelome októbra a novembra pokračovala v raste, čo sa u nás prejavilo aj na cenách pohonných hmôt, prišlo v uplynulých dňoch k určitej kompresii či tzv. crack spreadu rafinérskych marží nafty, ktoré sa predtým dostali na mimoriadne vysoké úrovne. "Stál za tým slabý dopyt najmä po nafte a chemicky príbuzných ľahkých vykurovacích olejoch v dôsledku teplejšieho počasia na toto ročné obdobie.Ostatný pohyb by som neoznačil za skoky, ale za normálny bežný pohyb cien v závislosti na vývoji trhu s komoditou a rafinérskych marží. Platí to aj v prípade benzínu, ktorého cena sa vo všeobecnosti už dlhšie drží stabilne mierne nad 1 eurom a 70 centami, pričom v ostatnom čase tak takisto možno pozorovať mierny pokles crack spreadu," vysvetlil pre Topky.sk.

Ako dodal, vzhľadom na to, že ceny ropy v tomto týždni klesli, rovnako tak aj rafinérske marže, je možné, že ceny palív budú aj naďalej klesať. "Možno predpokladať ďalší mierny krátkodobý pokles cien palív na našich čerpacích staniciach," konštatoval analytik. Upozornil však, že situácia na ropnom trhu je naďalej napätá, aj vzhľadom na očakávané uvoľňovanie prísnych čínskych koronarešktrikcií, či blížiaci sa začiatok embarga na ruskú ropu. Ten je naplánovaný na začiatok decembra. "Z toho dôvodu nepredpokladám, že trend zlacňovania palív a špeciálne nafty bude mať dlhé trvanie. Najmä ak udrú silnejšie mrazy, ktoré zvýšia dopyt po nafte a ľahkých vykurovacích olejoch, ktoré sa využívajú ako náhrada za plyn u časti priemyslu," uzavrel.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk

Slová Pánisa potvrdzuje aj analytička 365.bank Jana Glasová. Tá upozornila na to, že v medziročnom porovnaní si za palivá priplácame, pričom benzín je drahší o zhruba 15 percent, 98-oktánový benzín o 13 percent, nafta o astronomických 37 percent.

"Počas minulého týždňa ropa zdražela a dostala sa do pásma 94 až takmer 99 dolárov za barel. Tento týždeň sa ale jej ceny pohli smerom nadol. Ešte začiatkom týždňa sa ropa Brent nachádzala na úrovni 98 dolárov za barel, v jeho závere už ale atakovala hranicu 92 dolárov za barel. Pod zlacňovanie ropy sa podpisovalo hlavne to, že na trhoch vyprchal optimizmus z toho, že čínska vláda bude ustupovať od politiky nulového covidu a uvoľňovať protipandemické opatrenia. Práve naopak, v Číne sa covid v poslednom období začal výraznejšie šíriť a v niektorých oblastiach bol opäť zavedený lockdown. To vytvára priestor pre pokles dopytu po rope, keďže Čína je jej najväčším dovozcom. No a dlhodobo je ropa tlačená nadol obavami z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej," vysvetlila Glasová.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein

Ako dodala, nateraz očakáva, že by sa ceny palív mohli držať na rovnakej úrovni, pričom následne by sa ich cena ešte znížila. A to najmä v prípade, ak by cena ropy klesla k hranici 90 dolárov za barel. Všetko ale závisí podľa analytičky od toho, ako budú trhy vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, vývoj dopytu, nižšiu produkciu ropy a začiatok zimnej vykurovacej sezóny.

Okrem toho sa pozrela aj na vývoj cien v prípade nafty. Poukázala na to, že dlhé roky u nás platilo, že nafta bola oveľa lacnejšia ako benzín. Aj z toho dôvodu boli dieselové autá pre Slovákov oveľa prijateľnejšou voľbou. "V súčasnosti je však situácia odlišná a nafta je drahšia ako benzín. Tento vývoj sa pritom netýka len Slovenska, ale nafta je drahšia ako benzín v drvivej väčšine európskych krajín. Od vypuknutia vojny na Ukrajine mieria ceny pohonných látok nahor, ale zdražovanie nafty je výraznejšie ako zdražovanie benzínu. Rozdiel je citeľný aj v medziročnom porovnaní, keďže benzín 95 je drahší oproti vlaňajšku o 16 %, ale nafta až o 37 %. Výraznejší rast cien nafty je daný jej nižšou produkciou zo strany rafinérii, a teda jej slabšou ponukou na trhu," vysvetlila Glasová.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/AP Photo/Sue Ogrocki

Podľa jej slov produkcia nafty v súčasnom období klesla, lebo ruská ropa je na výrobu nafty vhodnejšia ako iné, ľahké druhy ropy a mnohé európske rafinérie sa špecializovali len na spracovanie ťažkej ruskej ropy. Avšak, dovoz ruskej ropy do EÚ ale od vypuknutia vojny klesá, nafta sa teda vyrába aj z iných druhov ropy. Problémom však je, že rafinérie jej nedokážu vyrobiť až také množstvo. Preto ponuka nafty na trhu klesá a to tlačí jej cenu nahor. Zároveň platí, že nafta má najväčšie uplatnenie v hromadnej doprave a tiež v nákladnej kamiónovej doprave, čo taktiež zvyšuje dopyt po nej.

"Okrem toho, dopyt po nafte v súčasnosti rastie aj kvôli energetickej kríze a vysokým cenám elektrickej energie a plynu. Mnohí totiž využívajú naftu na výrobu elektrinu, keďže je lacnejšou alternatívou. S príchodom chladnejších zimných mesiacov a vykurovacej sezóny sa môže tento trend ešte zvýrazňovať, dopyt po nafte rásť, a preto očakávame, že aj jej cena bude naďalej vyššia ako cena benzínu," uzavrela.

Cena ropy opäť stúpla

Ceny ropy v piatok zaznamenali rast o viac než 2 %, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 96 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu výrazne ovplyvnilo oznámenie Číny, že zmierňuje niektoré opatrenia uplatňované proti šíreniu COVID-19. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 9.22 h SEČ 95,89 USD (96,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,22 USD (2,37 %). V predchádzajúcom dni sa cena Brentu zvýšila o 1,1 %.

Galéria fotiek (7) Zdroj: pixabay.com

Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 88,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,10 USD alebo 2,43 %. Počas predchádzajúceho obchodovania zaznamenala rast o 0,8 %. K rastu veľkou mierou prispeli správy z Číny, že Peking sa rozhodol niektoré z prísnych opatrení uplatňovaných v rámci politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 zmierniť. Medzi takéto kroky patrí skrátenie povinnej karantény pre cestujúcich prichádzajúcich do Číny z 10 na osem dní.

Okrem toho Čína ruší mechanizmus, ktorý umožňuje operatívne pozastavenie letov na konkrétnych trasách, ak sa preukáže nákaza u istého počtu pasažierov. Ropné trhy zmiernenie opatrení proti COVID-19 privítali. Čína je kľúčovým dovozcom ropy a miernejšie opatrenia znamenajú, že aktivita firiem a pohyb obyvateľstva nebudú obmedzované do takej miery ako doteraz, čo sa môže odraziť na zvýšení dopytu po rope.