Ďalšie zlacňovanie pohonných hmôt! Nafta atakuje 1,8 eura a benzín pod 1,7! Aký bude ďalší vývoj?

V stredu ráno sa na tabuliach čerpacích staníc Slovnaft objavila suma 1,834 eura za liter nafty. A rovnako klesol aj benzín. Ten si posledné týždne držal hodnotu 1,73 eura za liter, dokonca na jeden deň stúpla na úroveň 1,759 eura za liter. V stredu však cena 95 oktánového benzínu klesla na hodnotu 1,7 eura za liter.

Na čerpacích staniciach rakúskej rafinérie OMV svietili mierne vyššie ceny - a to 1,839 eura za liter nafty a 1,709 eura za liter benzínu. No aj tieto ceny sú minulosťou a na tabuliach svietia nové, upravené sumy. A tie Slovákov vo veľkom potešili.

Na čerpacej stanici Slovnaft svieti pri 95-oktánovom benzíne cena 1,675 eura za liter, v prípade nafty to je 1,809 eura za liter. Ide tak o pokles o 25 centov v prípade benzínu aj nafty. Obdobné ceny sú aj v prípade čerpacej stanice rakúskej rafinérie OMV. Za liter nafty motoristi zaplatia 1,809 eura a v prípade benzínu to je 1,679 eura.

Slová analytičky potešia

Ako vysvetlila analytička 365.banky Jana Glasová, za nižšími cenami palív na Slovensku je pokles cien ropy. "Tá sa počas minulého týždňa dostala do pásma 98 až takmer 92 USD za barel. Aj tento týždeň mierili jej ceny smerom nadol. Ešte začiatkom týždňa sa ropa Brent nachádzala na úrovniach 93 - 94 USD za barel, v jeho závere už ale atakovala hranicu 89 USD za barel. Pod zlacňovanie ropy sa podpisovalo hlavne to, že na trhoch vyprchal optimizmus z toho, že čínska vláda bude ustupovať od politiky nulového covidu a uvoľňovať protipandemické opatrenia," upozornila. Ako dodala, čínski predstavitelia deklarujú pravý opak vzhľadom na to, že sa vírus opäť začal v krajine výrazne šíriť a opäť boli nútení zaviesť lockdown v niektorých oblastiach. Tým pádom klesol dopyt po rope, keďže Čína je jej najväčším dovozcom. Okrem toho je ropa dlhodobo tlačená nadol obavami z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej.

A aký vývoj očakáva v najbližších týždňoch? "Nateraz očakávame, že vzhľadom na vývoj na ropnom trhu by mohlo dôjsť k zlacneniu pohonných látok, a to hlavne v tom prípade, ak ceny ropy budú ďalej atakovať 90 – dolárovú hladinu resp. budú podliezať túto hranicu. Vývoj na ropnom trhu bude závisieť hlavne od toho, ako budú trhy ďalej vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, vývoj dopytu, nižšiu produkciu ropy a začiatok zimnej vykurovacej sezóny. Neskôr s príchodom vianočných sviatkov ale môže rásť dopyt po pohonných látok, keďže ľudia budú viac cestovať, čo môže opäť zatlačiť na rast cien," uzavrela.

Ceny ropy opäť narástli

Ceny ropy sa v piatok ráno mierne zotavili po štvrtkovom (17. 11.) prepade. Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v piatok o 7.42 h SEČ predával po 82,08 USD (79,54 eura). To bolo o 44 centov alebo 0,54 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt vo štvrtok stratil 3,95 USD alebo asi 4,1 % a uzavrel na 81,64 USD za barel.

Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok ráno zdražel o 28 centov alebo o 0,31 % a o 7.45 h SEČ sa predával po 90,06 USD za barel. Vo štvrtok jeho cena klesla o viac ako 3 % a prvýkrát od októbra sa dostala pod 90 USD za barel. Dôvodom štvrtkového oslabenia cien čierneho zlata bolo posilnenie dolára, obavy z recesie v USA a rýchle šírenie ochorenia COVID-19 v Číne. Piatkový nárast cien ropy je zrejme reakciou na predchádzajúci výrazný pokles. Oba referenčné druhy ropy zrejme zaznamenajú výrazné celotýždňové oslabenie, keď cena WTI od začiatku týždňa padla o viac než 7 % a cena Brentu takmer o 6 %.