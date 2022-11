Po poklese prišlo opäť zdražovanie: Dátoví analytici nemajú dobré správy! Motoristi, nečaká nič dobré

Aktuálne sa cena za liter nafty pohybuje na hodnote zhruba 1,924 eura za liter, v prípade benzínu to je zhruba 1,73 eura za liter. Vývoj cien pohonných hmôt však spôsobuje Slovákom nočné mory, keďže častokrát padajú rekordy a palivá sú najdrahšie v histórii. Aj keď donedávna platilo, že sa viac vyplatilo mať naftové auto, po novom výhodnejšie natankujú práve majitelia benzínových áut. Mnohí sa preto tešili, keď začali v lete ceny palív klesať a dosahovali niekoľkomesačné minimá. Následne však prišiel opäť zlom a ceny začali stúpať.

Archívne VIDEO Heger: Celá Európa čaká, aby sa nám podarilo prasknúť cenovú bublinu, dôležité je zastropovať cenu plynu

"Po pozvoľnom poklese cien palív v lete a v septembri sme sa v októbri dočkali prekvapenia. Benzín a hlavne nafta sa vydali na cestu zdražovania. Súvisí to s nedostatkom výrobných kapacít v Európe, so štrajkmi v rafinériách vo Francúzsku a s naskladňovaním nafty pred zimou ako palivom na vykurovanie. Začiatkom novembra nafta mierne zlacnela o 1,5 centa a podobne aj benzín. Môže to byť len krátka korekcia, nakoľko cena ropy stúpa a aj výmenný kurz Eura k US doláru slabne. To sú faktory, ktoré neveštia pre ceny palív nič dobré," napísali dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu na svojej stránke.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dáta bez pátosu

Ako dodali, benzín je z hľadiska ceny na tom rovnako, ako v okolitých krajinách, ako napríklad v Česku. Maďarsko má, vzhľadom na zastropovanie cien pohonných hmôt pre domácich motoristov, ceny oveľa nižšie. Poukázali na to, že sme v krajine mali rekordné ceny benzínu začiatkom leta, kedy boli na úrovni 1,95 eur za 1 liter. Dnes je benzín o viac ako 20 centov lacnejší. Najnižšia cena benzínu posledné týždne bola na začiatku školského roka, a to 1,64 eura za liter. V súčasnosti je tak 95-oktánový benzín drahší takmer o 10 centov. Naopak, pred rokom stál benzín presne 1,50 eur za 1 liter a dnes je o 15% drahší.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dáta bez pátosu

Naopak, nafta je v súčasnosti v celej Európe veľmi drahá. "Nafty je v regióne a v celej Európe nedostatok, jej cena je na rekordných úrovniach. Nedostatok prehĺbili štrajky v rafinériách vo Francúzsku počas októbra a stále nie plný nábeh výrobných kapacít po dlhej odstávke v rafinérii OMV v Rakúsku. Pred rokom stála nafta presne 1,40 eur za 1 liter a dnes je takmer o 40% drahšia," upozornili s tým, že oproti Slovensku sú výhodnejšie ceny len v Poľsku a Maďarsku. Avšak, v Maďari majú zastropované ceny a v Poľsku zaviedli nižšiu DPH na palivá, napriek tomu atakuje rekordné hodnoty.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dáta bez pátosu

A čo nás podľa analytikov čaká najbližšie obdobie? Dobré správy nemajú. "Na Slovensku majú veľkí hráči tendenciu rast cien ropy premietať do cien palív relatívne rýchlo a s poklesom otáľajú a prichádza neskôr. Tento prístup vyhladzuje rast a pokles cien, ale dlhodobo máme pocit, že palivá by mohli byť na Slovensku lacnejšie. Existuje predpoklad, že sa zachová vysoký rozdiel medzi koncovými cenami nafty a benzínov aj do konca roka 2022. Mierna zima môže spôsobiť stabilitu cien u nafty, ale naopak nástup veľmi chladného počasia bude tlačiť ceny nafty vyššie," napísali na záver s tým, že v prvom novembrovom týždni prišli ku poklesu ceny nafty o 1,5 centa.