Deň, keď sa všetci čerti ženia? Národniar odkryl tajné pozadie dňa vypísaného referenda: Démoni, satani a Lucifer!

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Termín plebiscitu oznámila vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vyzývať občanov na účasť v referende nebude. "Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany, preto nebudem vyzývať občanov k účasti, nebudem ich ani od účasti odrádzať," vyhlásila hlava štátu.

Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Prezidentka vydá rozhodnutie o vyhlásení referenda v piatok (4. 11.). Vyhlásenie všeľudového hlasovania je podľa nej vyjadrením rešpektu k vôli občanov so zohľadnením nálezu Ústavného súdu SR. "Chcem zdôrazniť, že posúdenie ústavnosti referendových otázok je zverené výlučne ústavnému súdu a nie nám politikom. Rozhodla o tom jediná inštitúcia na to určená, a to je pre mňa, a dúfam, že aj pre ostatných, záväzné a hodné rešpektu," vyhlásila.

Termín konania referenda prezidentka určila aj s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. Pripomenula, že voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať o hlasovanie poštou ministerstvo vnútra alebo obec trvalého pobytu.

Satanistický deň

Kým mnohí tento krok hlavy štátu ocenili, iní hovoria o zbytočnosti, ktorá nás bude stáť obrovské peniaze. A ďalší hľadajú všakovaké symboliky, ktoré už hraničia s pokusmi o veštenie. Do poslednej kategórie patrí aj bývalý národniar za SNS a súčasný predseda Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj.

Ten na sociálnej sieti prišiel s názorom, že prezidentka nevybrala tento dátum náhodou, ale cielene. A to z jediného dôvodu. "Sobota 21. januára 2023 od 7:44 do 21:55, teda po celý čas konania referenda o ukončení trápenia národa pod touto antislovenskou vládou, bude panovať podľa lunárneho kalendára, ktorý určuje charakter dní, 29. deň Luny, neslávne známy ako Satanský deň Hydry (medúzy)," konštatuje bývalý politik. Ako dodal, ide o jeden z najnebezpečnejších dní, a to z dôvodu, že nie je vidieť Lunu, ktorá odráža duchovné svetlo. "V tento deň sa nad ľuďmi zhusťuje astrálna hmla a všetky predpovede sú klamné. Treba si dať pozor na vlastné, ale cudzími vsugerované ilúzie. Na Slovensku poznáme tento deň po označením "keď sa všetci čerti ženia"," uzavrel. Rafaj pritom na sociálnej sieti prezentuje svoje názory, ktoré sú dezinformačné. Medzičasom bol status o symbolike dňa vypísaného referenda z Rafajovho účtu zmazaný.