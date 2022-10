V Bratislave sa opäť vyšlo do ulíc: Spomienkový pochod za Matúša a Juraja! Ide nám o život, tvrdia usporiadatelia

BRATISLAVA - Po vyše dvoch týždňoch od masakru na Zámockej ulici, pri ktorom prišli o život dvaja queer ľudia - Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Akt nenávisti zo strany len 19-ročného mladíka Juraja K. vyvolal vlnu vášní po celom Slovensku. V priebehu niekoľkoých dní sa ľudia opäť rozhodli ísť do ulíc. Tvrdia, že nebudú ticho a ide im o život.

Aktualizované 17:25 Samotný priznal, že od masakra na Zámockej videl okrem rôznych negatívnych prejavov a nenávisti aj odvážnych ľudí, ktorí sa nebáli povedať svoj názor a vyjadriť podporu LGBTI+ komunite. "Spolu to dokážeme, obrovská vďaka," povedal na záver, pričom ľudí vyzval, aby výzvu podpísali. Svoju podporu vyjadrila aj mama postrelenej Radky, ktorá masaker na Zámockej prežila, napísala list, ktorého slová na podujatí čítajú.

Aktualizované 17:15 Podujatie začína, námestie SNP je plné ľudí. Mnohí si so sebou priniesli aj transparenty alebo dúhové vlajky, ako napríklad "Máme rovnaké povinnosti, chceme rovnaké práva". Na pódium vyšiel aj majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný, pred ktorým sa masaker udial. Povedal, že ľuďom z LGBTI+ komunite ide o život a pýta sa, koľko obetí ešte treba, aby sme sa ako krajina zmenili. "To, čo potrebujeme, je vytvorenie bezpečného priestoru LGBTI+ ľudí na Slovensku" uviedol, pričom prezentoval aj požiadavky iniciatívy Ide nám o život, aby sa komunite na Slovensku žilo lepšie.

Požadujú napríklad vymedzenie sa voči šíreniu nenávisti zo strany politikov a zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za takéto výroky v parlamente, prijatie zákona o životnom partnerstve vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom, systematická podpora vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb (školy a vzdelávacie inštitúcie, komunitné centrum v Bratislave a podpora služieb na celom Slovensku), či zabezpečenie, aby polícia vyvracala hoaxy týkajúce sa LGBTI+ ľuďoch.

Spomienkové stretnutie organizujú známe iniciatívy, ako Dúhový PRIDE, Iniciatíva Inakosť, Tepláreň, ale aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. "Stretnutím na Námestí SNP si pripomenieme Juraja a Matúša spolu s ich blízkymi. Zároveň vyšleme signál vláde a parlamentu, že nemlčíme a požadujeme, aby prijali kroky k zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí," napísali organizátori na sociálnej sieti. Ako vysvetlili, počas podujatia vystúpia rôzni umelci z radov queer ľudí, ako Katarzia, Jimmy Pé, B-Complex, drag performers: Tor Ture, Cherry Tree Wood, Venice, La Cuntessa, Tonic Garbáge, Tilo, Lotta Love by Pinkbusplatform and House of Garbáge.

Archívne VIDEO Ľudia pochodujú za odsúdenie nenávisti v Bratislave

Podujatie organizátori vytvorili na základe výzvy Ide nám o život, do ktorej sa zapojilo vyše 50 slovenských organizácií a občianskych združení a od pondelka ju podporilo svojím podpisom už 23-tisíc ľudí. Iniciatíva na zhromaždení opätovne požiada predstaviteľov politického života, aby pomohli vytvoriť bezpečný priestor pre život každého občana a občianku SR bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu.

Podľa Dopravného podniku Bratislava by sa cestujúci mali pripraviť na obmedzenia. "V súvislosti s uvedeným podujatím by sa mali cestujúci pripraviť na možný odklon liniek v centrálnej časti mesta – Nám. SNP, Kapucínska. Dopravní dispečeri budú operatívne riadiť premávku MHD na základe pokynov polície," informoval Topky.sk hovorca podniku Martin Chlebovec.

Ďalší incident v Nitre

Počas dňa spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutoční od 17. hodiny na Námestí SNP v Bratislave, vyšli najavo ďalšie zverstvá páchané na LGBTI+ komunite. Polícia vyšetruje útok na chlapca, ktorý na lavičke v Nitre pobozkal druhého muža. Po útoku skončil napadnutý chlapec v nemocnici, kde podstúpil operáciu. Trestné oznámenie prijala polícia 23. októbra. "Vec prešetrujeme ako podozrenie z trestného činu výtržníctva. S ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme k veci poskytnúť viac informácií," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.

Zraneného chlapca prevezeného z Nitry prijali v utorok (25. 10.) v Univerzitnej nemocnici Bratislava so zraneniami v oblasti čeľuste, potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Podľa jej slov si stav pacienta vyžadoval operáciu, ktorá bola úspešná. Pacient je stabilizovaný a v najbližších dňoch bude prepustený do domácej liečby.

ĎALŠÍ ÚTOK NA GAYOV: V NITRE DOKOPALI CHLAPCA ZA TO, ŽE DAL PUSU CHLAPCOVI Stačilo❗️ Policajný zbor zachováva nulovú... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, October 27, 2022

Policajný zbor SR upozorňuje, že podobným prípadom bude venovať maximálnu pozornosť. "Žiadna forma násilia nie je v našej spoločnosti prípustná. Policajný zbor zachováva nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia, šikany či nenávisti. Je našou prioritou chrániť každého, a to bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu, rasu, etnicitu, náboženstvo, pohlavie, rod, jazyk, vek, zdravotné postihnutie alebo iné postavenie," uviedla polícia.