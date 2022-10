ROZHOVOR: Staré Mesto nie je iba o liberáloch, prízvukuje kandidátka na starostku Romana Tabák

BRATISLAVA - Bývalá tenistka a v súčasnosti poslankyňa NR SR Romana Tabák (Sme-rodina) má ambície presadiť sa aj v komunálnej politike. Do Starého Mesta chce priniesť viac športu a škôlok pre deti. Hovorí o sebe, že je večná optimistka a kritika, ktorej čelí, ju posúva vpred. Hovorí, že na to musela byť pri vstupe do politiky pripravená.

Do Národnej rady SR vstúpila na kandidátke OĽANO. Po tom, ako nehlasovala za vydanie Fica na potenciálne väzobné stíhanie, ju v máji z klubu vylúčili. Od septembra je súčasťou parlamentného klubu Sme rodina, s podporou ktorého kandiduje na post starostky bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, ako aj za poslankyňu miestneho i mestského zastupiteľstva. V rozhovore pre Topky.sk hovorí o tom, ako vidí svoje šance a čo by chcela v samospráve zmeniť.

Ako vidíte krátko pred voľbami svoje šance?

- Nakoľko som športovkyňa, do boja idem vždy s tým, že si verím, ale veľmi rešpektujem občanov, takže sa nechám prekvapiť, ako rozhodnú.

Koho vnímate ako svojho najväčšieho konkurenta na starostovský post?

- Ja si myslím, že je to terajšia starostka pani Aufrichtová. Myslím si, že urobila veľa dobrého a fandím jej.

Čo konkrétne urobila podľa vás dobre a naopak, čo sa vám nepáči?

- Treba si uvedomiť, že bola na úrade v tých najťažších časoch. Myslím si, že veľmi dobre zvládla pandémiu a bola na úrade aj počas vojny na Ukrajine. Sú to veľmi ťažké časy, to si treba uvedomiť. Čo by som jej vytkla, je komunikácia s občanmi a myslím si, že jej chýba taká tá bojovnosť. V jednom rozhovore sa sťažovala na komunikáciu s primátorom Vallom, lebo jemu na Starom Meste vôbec nezáleží. Myslím si, že keby som bola na jej mieste, občanom by som dávala vedieť, že komunikácia s primátorom je ťažká a veci sa neposúvajú tak, ako by sa mali.

V súčasnosti ste poslankyňou NR SR, zostali by ste v parlamente aj po prípadnom zvolení do funkcie starostky?

- V parlamente máme veľmi veľa poslancov, ktorí sú primátormi alebo starostami, takže dá sa to zvládnuť. Začala by som to ale riešiť až po tom, keď budú známe výsledky volieb. Myslím si však, že prácu treba robiť naplno a rozhodnem sa podľa situácie.

Aké sú priority vášho volebného programu?

- Ja som matka dvojročného dieťaťa, takže mi veľmi záleží na materských školách, ďalej je to statická a dynamická doprava, parkovacia politika, to trápi každého jedného Staromešťana. No a tiež viac športových akcií a všeobecne šport. Ja som jediná kandidátka, ktorá ponúka hodinu tenisu zadarmo pre deti, robila som to aj v lete po Slovensku. Šport je veľmi dôležitý pre deti, buduje im to charakter a všeobecne zdravý životný štýl.

Prekvapil vás niektorý z protikandidátov?

- Ani nie, nikto nič špeciálne nové nepriniesol. Možno pán Vagač (komunálny poslanec Matej Vagač, ktorý kandiduje za PS Slovensko a Vallov Team Bratislava - poznámka redakcie). Oni sa hlásia k zelenej politike a rozdávali po meste gumené balóny. Ja som sa rozhodla, že budem rozdávať cibuľky tulipánov. Je rozdiel rozdávať gumené balóny alebo ľuďom ponúknete niečo zmysluplnejšie.

Ako vyzerala vaša kampaň a na koľko vás vyšla?

- Mám jeden bigboard a niekoľko billboardov, pomáha mi hnutie Sme rodina a bavíme sa o pár tisícoch. Dôležité je ísť medzi ľudí, do terénu. Dokonca som si ani nezaplatila reklamu na Facebooku, sú to podľa mňa vyhodené peniaze.

Trápite sa kritikou na svoju osobu?

- Ak chcete ísť do politiky, musíte s kritikou rátať. Ja ju vnímam takisto ako pochvalu, takže to mám stále vybalansované. Keď sa stretnem s kritikou, zapíšem si to a snažím sa zlepšovať. Roger Federer raz povedal, že on berie všetky výhry tak ako aj prehry. Je dôležité si uvedomiť, že kritika a pády v živote nás posúvajú vpred.

Ako by ste sa charakterizovali?

- Som v prvom rade matka, som športovkyňa. Som empatická a prajem ľuďom veľa dobrého. Keď vidím niekoho lepšieho odo mňa alebo sa mi páči niečo v jeho živote, nezávidím, ale poviem si, toto by som chcela alebo niečo ešte lepšie. Som veľmi usilovná, milujem život a mám pozitívne nastavenie mysle. Pohár vidím vždy poloplný, a nie poloprázdny.