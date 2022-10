Škandál v Leopoldove: Väzni si do basy pašovali drogy! Jeden z nich je mŕtvy, vec už rieši aj Karas

Na to, že jeden z trojice obvinených väzňov spáchal v cele samovraždu, upozornil denník Sme. Minister spravodlivosti Viliam Karas chce, aby sa vec vyšetrila. „Život každého človeka, a to aj obvineného alebo odsúdeného, má hodnotu, ktorú treba za každých okolností chrániť. Budem preto žiadať dôsledné vyšetrenie všetkých okolností tohto úmrtia. Plne v tomto dôverujem orgánom činným v trestnom konaní a v ich nezávislé vyšetrovanie. V rámci mojich kompetencií budem o tejto téme podrobne hovoriť s vedením zboru a pýtať sa na nastavenie interných pravidiel, ktoré by mali takýmto tragédiám predchádzať. Na dôsledné preverenie postupov bude osobitne dohliadať štátny tajomník Peter Sepeši,“ uviedol.

Zdôraznil tiež, že bude klásť dôraz osobitný dôraz na opatrenia proti pašovania drog ale aj iných predmetov a vecí do väzenských priestorov. Výkon polície i zboru pri odhalení konkrétnej trestnej činnosti v Leopoldove ocenil a zároveň očakáva, že vo všetkých ústavoch budú prijaté preventívne opatrenia na identifikovanie a elimináciu podobných bezpečnostných rizík.

Diazpam, oxazepan či naloxnón

Prienik zakázaných látok do väznice odhalila spoločná akcia spoločná akcia trnavských krajských policajtov a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorú vykonali ešte minulý štvrtok. „Prostredníctvom operatívnej činnosti boli zachytené informácie z podozrenia z obzvlášť závažného trestného činu drogového charakteru. Podozrenia smerovali jednak k odsúdeným osobám, ale aj k civilným zamestnancom dodávateľov, ktorí pôsobia v areáli ústavu. V zmysle súčinnostných dohôd spojili obe strany sily a výsledkom spoločnej akcie bolo vo štvrtok šesť zadržaných osôb a zaistené látky, ktoré vyhodnocujú kriminalistickí experti,“ uviedla polícia.

Ako uviedla TV JOJ, narkotiká sa za múry väznice mali pašovať dva roky. Dnu sa mali dostávať cez civilné pracoviská, kde väzni pracujú spoločne s civilistami. O pašovaní drog mali hovoriť tiež niektorí väzni, ktorí nedostali svoju dávku.

Experti vyhodnotili časť látok, ktoré policajti zaistili na základe vydaných príkazov na prehliadky v priestoroch ústavu a aj mimo neho a zistili, že do väznice bolo cez obvinených distribuované väčšie množstvo tabliet s účinnou látkou diazpam, oxazepan, naloxón, buprenorfín, ktorých držanie je v zmysle zákona zakázané.

Polícia obvinila päť osôb

Polícia obvinila päť osôb z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. „Z drogovej trestnej činnosti sú obvinené 2 osoby z vonkajšieho prostredia. Ide o 40 ročného muža a 65 ročnú ženu, obaja z Piešťan. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie aj trom odsúdeným osobám, mužom vo veku 41, 29 a 34 rokov, ktorí sú toho času odsúdení a trest si odpykávajú v Ústave na výkon trestu, v Leopoldove,“ uviedli.

„Vyšetrovateľ spolu s rozhodnutím o obvinení osôb predložil prokurátorovi aj návrh, aby boli všetky osoby stíhané väzobne. Súd o väzbe obvinených rozhodoval včera aj dnes. Na základe príkazu súdu boli obvinené osoby eskortované do výkonu väzby. V zmysle zákona hrozí za distribúciu a prechovávanie drog trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,“ informovala ešte v pondelok ráno polícia.