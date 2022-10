Bývalý minister školstva skritizoval štátny rozpočet! Nepočíta so žiadnym rozvojom školstva

BRATISLAVA - Štátny rozpočet okrem zvýšenia základných platov zamestnancov škôl neobsahuje žiadne financie na rozvoj školstva. Nepočíta s prostriedkami na nové učebnice, renováciu a vybavenie škôl, energie či asistentov. Uviedol to podpredseda SaS a bývalý minister školstva Branislav Gröhling.

Rozpočet školstva na rok 2023 nepočíta so žiadnymi inováciami ani s rozvojom školstva, myslí si to Gröhling. Označil štyri kľúčové oblasti, ktoré by mal rozpočet školstva podporiť. Medzi nimi sú financie na nové učebnice, vybavenie škôl, energie či zvýšenie počtu asistentov.

"Každý rodič dobre pozná platenie za učebnice a vie, že žiaci potrebujú moderné a aktuálne učebnice. Okrem financií na učebnice by rozpočet školstva potreboval financie na vybavenie škôl, rezervu na vyššie ceny energií a financie na viac asistentov. Nič z tohto v rozpočte nie je," uviedol exšéf rezortu školstva.

Galéria fotiek (2) Minister školstva koncom mája navštívil sklad s učebnicami v Nitre

Zdroj: SITA/Martin Havran

Školy, rodičia a žiaci nutne potrebujú asistentov

Upozorňuje tiež, že je nutné zvýšiť príspevok na žiaka - takzvaný normatív, z ktorého by si školy mali zafinancovať nové vybavenie a renováciu priestorov. Ako jeden z veľkých nedostatkov rozpočtu označuje aj to, že financie na asistentov učiteľa neboli zvýšené. Školy, rodičia, a hlavne žiaci podľa Gröhlinga nutne potrebujú personálnu podporu v podobe asistentov.

"Dlhodobo sme o tieto zdroje žiadali a mrzí ma, že ani po odchode SaS a nominovaní ministra školstva stranou OĽANO nevie vláda prekročiť svoj tieň a uvedomiť si, aké sú priority štátu. Tými by mali byť školstvo a zdravotníctvo," uzavrel. Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo ísť v roku 2023 takmer 4,5 miliardy eur. Výdavky na túto oblasť medziročne rastú o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila v piatok (14. 10.) vláda.