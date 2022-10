Obrovské šťastie v nešťastí! Na Zochovej bol aj Frederik: Po náročných operáciach sa zotavuje v nemocnici

Rodičia študentov, ktorý sa minulú nedeľu stali obeťou opitej jazdy Dušana Dědečka, zažili najhorší víkend. Naposledy sa rozlúčili so svojimi deťmi, ktorých sa plány a ambície šmahom ruky zmarili. Oveľa väčšie šťastie mal mladý golfista a futbalista Frederik. Aj ten bol v osudný večer na zástavke Zochova na Staromestkej ulici v Bratislave. Pri Frederikovi však stáli všetci anjeli. Po náročných operáciach sa momentálne zotavuje v nemocnici.

"Ďakujeme za podporu a modlitby, veľmi si to vážime, lebo všetko je ešte krehké. Ideme "step by step" a postupne sa po náročných operáciách zazračne uzdravuje," napísal jeho otec Ivan. Frederik patrí do Športového a golfového klubu v Trenčíne. To mu prostredníctvom sociálnej siete poslalo odkaz do nemocnice.

"Dopravnej tragédií na Zochovej z pred pár dní sa bohužiaľ nevyhol ani náš člen a výborný mladý golfista či futbalový hráč Frederik Duvač. Frederik je momentálne mimo ohrozenia života a my mu na nemocničné lôžko posielame obrovskú podporu, veríme, že čím skôr sa opäť uvidíme na našom ihrisku," napísal klub.

Tragédia na Zochovej

V nedeľu, 9. októbra, vydesila celé Slovensko nehoda, ktorá sa stala na Staromestkej ulici v Bratislave. Z podjazdu sa rýchlosťou 100km/h vyrútil opitý Dušan Dědeček, ktorý to napálil priamo do zastávky Zochova. V tej chvíli bolo na nej asi 40 ľudí. Traja študenti boli mŕtvi na mieste, štvrtého oživovali, no neúspešne. Na druhý deň v nemocnici zomrela piata obeť.

Dědečkovi namerali takmer 2 promile alkoholu, opitý bol aj jeho syn, ktorý sedel na mieste spolujazdca. Bezprostredne po nehode ho zadržali. Sudca pre prípravné konanie ho do väzby nevzal, no prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude v piatok rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Dědeček po pojednávaní doslova ušiel. Neskôr poskytol rozhovor dvom televíziam. V ňom povedal, že preberá plnú zodpovednosť a je pripravený niesť trest. Nechystá sa ujsť, ani inak mariť vyšetrovanie. Rodiny obetí prosí o odpustenie.