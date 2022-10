Nepriaznivé počasie so sebou prináša rekordy: Na Lomnickom štíte je až 70 centimetrov snehu!

Galéria fotiek (4) Zdroj: VT.sk, FB / SHMÚ

BRATISLAVA - Počasie uplynulých dní nebolo vôbec priaznivé a bolo typicky jesenné - namiesto slnka neustále pršalo, bolo sychravo a zima. To sa prejavilo aj na našich horách, kde padlo rekordne veľa snehu. Snehová nádielka na Lomnickom štíte dosahuje už takmer meter, no vyzerá to tak, že sa dlho neudrží. Blíži sa totiž oteplenie.