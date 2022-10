Sulíkov ranč púta čoraz viac pozornosti: Vraj ho skrýva za tretinový podiel vo firme, šéf SaS reaguje!

BRATISLAVA - Doteraz mal aj so svojou stranou SaS na práci iniciatívu ohľadom odvolávania Igora Matoviča (OĽaNO) v parlamente, teraz sa mu začali venovať z iného hľadiska. Pozornosť začalo pútať majetkové priznanie lídra SaS Richarda Sulíka, ktorý sa už niekoľko rokov venuje aj plánovaniu dôchodku na austrálskom ranči a najnovšie má za sebou aj celkom tichý predaj bytu v lukratívnej bratislavskej oblasti. Jeho predaj však nepriamo súvisí aj so samotným rančom.

O predaji bytu na Štetinovej ulici píše portál Hospodárske noviny. Sulík ho tam donedávna vlastnil, no všetko sa potichu zmenilo začiatkom tohto roka, a keďže majetkové priznania poslancov a verejných funkcionárov nie sú práve aktuálne, túto zmenu si mnohí v ročnom vykázaní majetku politikov nemohli všimnúť.

Na toto použil peniaze z predaja

Predajom bytu v tejto lukratívnej bratislavskej lokalite pod Palisádami Sulík vraj splatil časť svojho až 500-tisícového úveru a časť ešte zostala na byte na Kýčerského ulici pri ministerstve financií. HN kritizujú aj to, že Sulík vlastníctvo či podiel na austrálskom ranči neuviedol v kolónke nehnuteľných majetkov v rámci majetkového priznania. Sulík ranč kúpil pred troma rokmi, no v tomto priznaní ho spomína vraj nepriamo. Nikto si to nevšimol až kým na to v médiách hlučne nepoukázal jeho bývalý koaličný partner Matovič. Sulíkovo počínanie hodnotia kriticky aj preto, lebo podľa nich samotný ranč "zahmlieva" ako tretinový podiel vo firme.

Svoje priznania mám v poriadku, reaguje Sulík

Na to, akým spôsobom Sulík vlastníctvo ranču v majetkových priznaniach už tri roky uvádza, kriticky poukazovala aj nezisková organizácia Transparency International Slovensko. Naďalej ho uvádza ako nehnuteľnosť určenú na bývanie ako tretinový podiel vo firme. "Neviem čo to vôbec vymýšľajú za hlúposti. Ten ranč vlastní austrálska firma a ja som v nej spoločníkom. Teraz keď vlastní niekto firmu, ktorá vlastní auto, tiež si to má písať priamo na seba? To tam niekto strašne prežíval. Mám svoje majetkové priznania v poriadku," povedal pre denník SME v reakcii na článok na HN Sulík.

Napriek tomu, že byt je už v údajnom vlastníctve bližšie neznámej realitnej kancelárie, tak na zvončeku stále figuruje priezvisko Sulíkovej rodiny.

"Áno, je pravda, mal som 500-tisícový úver. Začiatkom tohto roka som predal jeden z mojich troch bytov. Časť tých peňazí som použil na to, aby som splatil splátku z tohto úveru. To je všetko. Je to úplne smiešne," hodnotí celú kauzu Sulík.

Matovičovi nateraz radosť nespraví a na ranči vraj strávi až dôchodok

A čo sa deje s predaným bytom na Štetinovej ulici? Novým vlastníkom sa podľa listu vlastníctva nešpecifikovaná realitná spoločnosť. V rámci ďalších populárnych osôb z politiky si blízke okolie na bývanie vybrali aj také mená ako špeciálny prokurátor Daniel Lipšic či minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Časť úveru som predajom splatil a banka mi tak uvoľnila byt na Štetinovej a časť úveru ešte zostala na byte na Kýčerského," dodal šéf liberálov. Ten sa nateraz nechystá splniť "Matovičovo prianie" odsťahovať sa na spomínaný ranč a šetrí si ho vraj až na dôchodok.