Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa majú zakázať

BRATISLAVA - Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa majú zakázať. V prípade porušenia by mohli zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú v stredu schválila vláda.