AKTUÁLNE Premiér Heger odovzdal prezidentke meno nového ministra školstva

"Termín vymenovania nového ministra školstva ešte nie je stanovený," priblížil Strižinec. TASR v tejto súvislosti oslovila aj Úrad vlády SR, ten zatiaľ na otázky nereagoval. Po odchode SaS z vlády zostal post ministra školstva neobsadený. Riadením rezortu je nateraz dočasne poverený premiér.

Archívne VIDEO Premiér Heger predstavil troch nových ministrov

V hre bolo niekoľko mien

Opozícia kritizuje, že post ministra školstva ostal neobsadený. V hre bolo niekoľko mien. Spočiatku sa hovorilo o tom, že ministrom školstva by sa mohol stať súčasný šéf školského výboru Richard Vašečka. Ten však podľa našich informácií ponuku po vlne kritiky odmietol. Ďalším menom, ktoré sa skloňovalo, bol Daniel Bútora, ktorý však nič nepotvrdil. Zvažovať podľa našich informácií mali aj Miroslavu Hapalovú, bývalú šéfku Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Vymenovanie ministra školstva trvá už niekoľko dní. Najprv sa koalícia na mene nezhodla, čo kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka potom odletela na služobnú cestu do Spojených štátov, čo bol dôvod, prečo premiér ako zastupujúci minister školstva nové meno neprezradil, čakal, kým sa vráti. Aktuálne najhorúcejším kandidátom na post ministra je riaditeľ trebišovskej školy Slavomír Partila. To, že je v užšom výbere kandidátov potvrdil aj minister práce Milan Krajniak. Jeho stranícky šéf Boris Kollár uviedol, že by bol rád, ak by šlo o človek z konzervatívneho prostredia.