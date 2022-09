Povedie Gröhlingov rezort žena? Horúcou kandidátkou má byť bývalá šéfka ŠPÚ! Na ministerstve to vyvolalo búrku

BRATISLAVA – Vo vedení rezortu školstva by mohla byť žena. Podľa informácií Topky.sk má ísť o Miroslavu Hapalovú, ktorá v súčasnosti pôsobí v Národnostnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM) a ktorá patrí k horúcim kandidátom. Tandem mala pôvodne tvoriť s už spomínaným Danielom Bútorom. Má to však háčik. Veľký počet zamestnancov rezortu hrozí v prípade jej príchodu výpoveďou.

Prvým menom, ktoré sa skloňovalo s spojitosti s nástupcom súčasného ministra v demisii Branislava Gröhlinga bol Richard Vašečka, ktorý aktuálne šéfuje školskému výboru. Tento týždeň sa objavilo meno Daniela Bútoru, ktorý ponuku nekomentoval. Podľa našich informácií sa hovorí aj o Miroslave Hapalovej.

Horúcou kandidátkou má byť bývalá šéfka ŠPÚ

Bývalá šéfka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Hapalová by mala na ministerstvo prísť v tandeme s Bútorom, a to buď ako ministerka školstva s Bútorom ako tajomníkom, alebo ako štátna tajomníčka pod vedením Bútoru. "Momentálne sa naplno venujem práci na pozícií riaditeľky odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín na Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Žiadnu ponuku som nedostala a tak sa tým ani nezaoberám," napísala pre Topky. Podľa našich informácií však takáto ponuka na stole určite je a Bútora zrejme z hry už vypadol.

Ani jeden z doterajších možných kandidátov okrem Richarda Vašečku nepotvrdil, že sa o ňom uvažuje. Vašečka však už nemá byť medzi kandidátmi na stoličku ministra školstva. Po vlne kritiky to však mal odmietnuť. Ministerstvo školstva v reakcii pre Topky uviedlo, že situáciu jej neprináleží komentovať. Mená budú verejné až potom, čo ich predložia prezidentke. Premiér Heger má s prezidentkou rokovať už dnes podvečer.

Kvôli jej nominácii hrozia odchodom kľúčoví zamestnanci rezortu školstva

Podľa našich informácií však môže jej prípadná nominácia na pozíciu ministerky alebo štátnej tajomníčky vyvolať na rezorte búrku. Odchodom má totiž hroziť veľký počet zamestnancov. Dôvodom sú napäté vzťahy na pracovisku, ktoré vznikli ešte počas jej pôsobenia v ŠPÚ. Viacerí zamestnanci ŠPÚ s ňou mali mať údajne problém. "Problémom bol spôsob, akým ŠPÚ viedla a ako pristupovala k zamestnancom a ako sa k ním správala," povedal nám zdroj, ktorý si želal byť v anonymite. "Mnohí z ŠPÚ už kvôli nej odišli," dodal.

Odchodom po jej možnom návrate na jednu z najvyšších funkcií na ministerstve aktuálne hrozí viac ako desať kľúčových ľudí. Ide o generálnych riaditeľov sekcií a riaditeľov odborov, ktorí sú kľúčovými postavami v príprave obsahovej reformy i v ďalších projektoch. Hapalová však poprela, že by sa na ňu zamestnanci sťažovali. "Nikdy ma kolegovia neobvinili z neadekvátneho správania. Naopak, ku všetkým som sa správala a správam kolegiálne," reagovala pre Topky.

Riešením malo byť zlúčenie ŠPÚ s ostatnými organizáciami, ktoré prešli pod Národný ústav vzdelávania a mládež (NIVAM). K tomu skutočne došlo a novým riaditeľom sa stal Ivan Pavlov, Hapalová bola poverená riadením Štátneho pedagogického ústavu v apríli 2020 a to do uskutočnenia transparentného výberového konania. Po ňom sa stala riadne zvolenou šéfkou. Po zlúčení už nebola riaditeľkou ŠPÚ. Podľa Hapalovej však zlúčenie priamo riadených organizácií bolo vo volebnom programe SaS. "Ten bol napísaný dávno pred tým, než som vôbec začala pracovať na ŠPÚ," uviedla.

Noví ministri

Spočiatku sa hovorilo, že ministrom školstva bude Richard Vašečka. Aktuálnym kandidátom má byť Daniel Bútora, ktorý však nič nepotvrdil. Mená drží trojkoalícia v tajnosti a na verejnosť sa dostanú až potom, čo ich premiér Eduard Heger predstaví prezidentke Zuzane Čaputovej. Ich stretnutie by sa malo uskutočniť v pondelok.

Čaputová však zatiaľ žiadne mená nedostala. Rovnako nevie ani to, ako si premiér predstavuje fungovanie svojej menšinovej vlády. Zhoda na menách mohla byť podľa Čaputovej už dávno, keďže situácia sa dala predvídať. Premiér včera zopakoval, že by malo ísť o odborníkov, nie o politikov. Odborníčkou na témy spojené so školstvom je aj Miroslava Hapalová. V minulosti pracovala v neziskovom sektore - v združení Človek v ohrození a v projekte To dá rozum, ktorý sa venoval kvalite vzdelávania na Slovensku. Aktuálne je v NIVAM-e riaditeľkou odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín.