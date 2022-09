Blíži sa k nám hotová apokalypsa: Sneženie aj v nižších polohách a extrémne chladno! TIETO okresy sú ohrozené

Ochladenie, ktoré dorazilo do viacerých častí Európy, a tým pádom aj na Slovensko, si vybralo svoju daň. Cez víkend bolo mimoriadne chladno a veterno, čo so sebou prinieslo aj snehové zrážky. Tie padli najmä vo vyšších polohách od 1300 metrov nad morom. Zasnežená je Jasná či Chopok. Na Lomnickom štíte je aktuálne 14 centimetrov snehu. Krátko po 11:00 bolo na našich horách mimoriadne chladno, na Lomnickom štíte hlásili -7 °C, na Chopku -3 °C a na Skalnatom plese tri desatiny pod 0 °C. Nasnežené je aj na Kráľovej holi.

Archívne VIDEO V Bratislave napadol sneh

Hranica sneženia sa však postupne začne znižovať a čerstvá snehová nádielka dorazí aj do nižších polôh. Podľa portálu Meteo Slovensko by tak mali byť najbližšie dni v pozore aj obyvatelia severovýchodu krajiny, či stredného Slovenska. Prvý sneh tak má napadnúť v okolí Popradu, Starej Ľubovne, Revúcej, Brezna, či Dolného Kubína.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ECMWF

"Hranica sneženia by mala zotrvať na úrovni približne 1200 m n. m., v ďalších dňoch sa bude pozvoľna zvyšovať. Pri návšteve vyšších horských polôh je preto nutné počítať so zimnými podmienkami a prípadnými snehovými zrážkami takmer počas celého nastávajúceho týždňa, nakoľko chladný ráz počasia bude pretrvávať," informoval SHMÚ na sociálnej sieti.

Snehové zrážky už od stredných polôh Avizované výrazné ochladenie sa na našom území prejavilo v plnej sile a do... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, September 18, 2022

Avšak, počasie nebude priať v najbližších dňoch takmer na celom Slovensku. Počasie bude upršané a mimoriadne chladné aj v ďalších častiach krajiny. Portál upozorňuje, že koncom pracovného týždňa majú nočné teploty klesnúť až k bodu mrazu. "V nasledujúcich hodinách sa nad naše územie dostane studený vzduch zo severu, ktorý sa bude prechodne zvýrazňovať. Najviac tento studený vzduch pocítime v piatok, ale chladno bude už aj v stredu. Teploty za podmienok, že v hladine 850 hPa teplota klesne na 0 °C, sa priblížia aj v nížinách na hodnoty blízke bodu mrazu a na našich horách budú teploty aj hlbšie pod bodom mrazu," napísali na sociálnej sieti. Najchladnejšie pritom bude vo Vysokých či Nízkych Tatrách, či v okolí Banskej Bystrice. Avšak, prízemný mráz sa má vyskytnúť aj na väčšine stredného Slovenska či na niektorých miestach západného Slovenska. Naopak, teplejšie bude na východnom Slovensku, kde budú nočné teploty do 5 stupňov Celzia.

⚠️🥶 VARUJEME: V piatok ráno bude na mnohých miestach len slabo nad 0 °C! V nasledujúcich hodinách sa nad naše územie... Posted by Meteo Slovensko on Sunday, September 18, 2022

Chladno bude aj cez deň. Podľa SHMÚ sa teploty budú za priaznivých podmienok, teda keď bude jasno či polojasno, pohybovať okolo 16 stupňov Celzia na západe či juhozápade, na strednom a východnom Slovensku do 13 stupňov Celzia. Ba čo viac, meteorológovia už na stredu vydali výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období, a to pre okresy Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár Veľký Krtíš, Lučenec a Detva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

To, aké budú najbližšie dni z pohľadu počasia, priblížili aj meteorológovia z SHMÚ. "V synoptickej situácii sa toho stále veľa nemení. Po zadnej strane rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad severovýchodnou Európou, k nám od severozápadu aj naďalej prúdi studená morská labilná vzduchová hmota. V nej sa vytvárajú početné prehánky, ojedinele aj búrky. Aj vplyvom nich je veľmi chladno, aj v nížinách zrážajú teplotu pod 10 °C. Vzhľadom na to, že mrzne už od nadmorskej výšky cca 1500-1800 m, pri búrkach sú veľmi pravdepodobné aj krúpy, no aj snehové zrážky už od výšky cca 1200 m," napísali na sociálnej sieti.