Záplavy, tajfúny, hurikány a zemetrasenia: Počasie sa na celom svete zbláznilo! Veľa mŕtvych a škody sú obrovské

BRATISLAVA - Počasie sa na celom svete doslova zbláznilo. Tak by sa dalo popísať to, čo sa aktuálne deje snáď na všetkých kontinentoch. Ničivé záplavy či búrky, silné zemetrasenia a tajfúny narobilo množstvo škôd, z ktorých sa musia mestá a krajiny spamätávať. Za posledné dni sa toho udialo mnoho.

Tropická búrka s prudkým dažďom a vetrom zasiahla v pondelok juhozápad Japonska a zranila desiatky ľudí, informovala agentúra AP. Obytné ulice zaplavila kalná voda z riek a veľa domov zostalo bez elektriny po tom, čo tajfún Nanmadol v nedeľu zasiahol pevninu v regióne Kjúšú. Následne zoslabol na tropickú búrku.

Podľa Japonskej meteorologickej agentúry, Nanmadol dosahoval rýchlosť 110 kilometrov za hodinu s nárazmi do 160 kilometrov za hodinu. Desaťtisíce ľudí museli stráviť noc v telocvičniach a iných zariadeniach v rámci preventívnej evakuácie. Rýchlostné vlaky a letecké spoločnosti pozastavili prevádzku. Japonské média informovali, že sa zranilo viac, ako 60 ľudí.

Ničivé zemetrasenia na Taiwane

Zlá situácia bola aj na Taiwane, konkrétne na juhovýchode ostrovného štátu. Regiónom totiž v sobotu večer otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,4. Nateraz z oblasti nehlásia škody ani zranených. Nedošlo ani k prerušeniu dodávok elektriny, informovala agentúra Reuters. Zemetrasenie bolo citeľné na celom Taiwane, uviedol tamojší meteorologický úrad.

Vedecké parky v mestách Tchaj-nan a Kao-siung na juhu krajiny, kde sa nachádzajú veľké továrne na výrobu polovodičov, informovali, že zemetrasenie nemalo na ich prevádzku žiadny vplyv. Reuters pripomenul, že Taiwan leží blízko spojnice dvoch tektonických platní a k zemetraseniam tam dochádza pomerne často.

Krátko po prvom silnom zemetrasení však v nedeľu zasiahlo pobrežie aj ďalšie, s magnitúdou takmer 7. Miestne médiá priniesli správy o zrútení nižšej budovy s obchodom a vykoľajení vagóna na stanici v regióne. Úrady tiež vydali varovania pred cunami. TASR informácie prevzala od agentúr AFP, Reuters a DPA.

Zemetrasenie nastalo o 14.44 h miestneho času (8.44 h SELČ) približne 50 kilometrov severne od mesta Tchaj-tung v hĺbke desať kilometrov, vyplýva z údajov americkej geologickej služby USGS. Výstrahu pred možnými prívalovými vlnami vydali americké Tichomorské centrum pre varovania pred cunami, podľa ktorého sú možné do vzdialenosti 300 kilometrov, i príslušný japonský inštitút. Podľa taiwanského centra pre núdzové operácie si zemetrasenie vyžiadalo jednu obeť a deväť ľudí je ľahko zranených.

Japonsko zasiahol silný tajfún

Desiatky obetí monzúnových dažďov

Najmenej 50 obetí si vyžiadali silné monzúnové dažde a zosuvy pôdy, ktoré v uplynulých dňoch sužujú Indiu a Nepál. V nedeľu o tom informovali miestne úrady. Zosuvy pôdy zničili v piatok na západe Nepálu viac ako 100 obydlí. O život tam prišlo 22 ľudí. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia, pričom troch z nich musel do nemocnice previezť vojenský vrtuľník.

Tamojšia polícia uviedla, že záchranné zložky stále pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Príslušníci ozbrojených zložiek v zasiahnutej oblasti pomáhali aj s odstraňovaním trosiek a distribúciou potravín, jedla a oblečenia. Aj v provincii Uttarpradéš na severe Indie si silné dažde od piatka vyžiadali 26 obetí. Zahynulo i deväť robotníkov, na ktorých v meste Lakhnaú spadol múr a pochoval ich zaživa, uviedla vo vyhlásení miestna vláda. Každoročné monzúny spôsobia na juhu Ázie mnohé škody na majetku i životoch. Podľa odborníkov zmena klímy spôsobuje, že monzúnové dažde sú čoraz silnejšie a nepredvídateľnejšie, píše AFP.

V Portoriku očakávajú katastrofálne záplavy

Hurikán Fiona v nedeľu dorazil na pevninu na juhozápadnom pobreží Portorika, informuje agentúra AFP a dodáva, že toto americké zámorské územie sa ocitlo bez elektriny. Neutíchajúci vietor s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu klasifikoval búrku ako hurikán 1. kategórie na spodnom konci Saffirovej-Simpsonovej škály.

Počas nasledujúcich 48 hodín sa však predpokladá ďalšie zosilnenie, keď sa Fiona priblíži k Dominikánskej republike. Potom by sa mala stočiť na sever do otvorených vôd Atlantického oceánu. Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) uviedlo, že v Portoriku aj v Dominikánskej republike sa očakávajú "katastrofálne záplavy".

Fiona na Portoriku vyradila dodávky elektrickej energie. "V dôsledku pôsobenia hurikánu je elektrická sústava momentálne mimo prevádzky," uviedol guvernér Pedro Pierluisi vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri. Americký prezident Joe Biden vyhlásil na ostrove stav núdze, čo znamená, že úrady môžu poskytovať pomoc pri katastrofách.

Zaplavená Aljaška

Západ Aljašky zasiahla v sobotu silná búrka, ktorá na mnohých miestach spôsobila záplavy a vyhnala ľudí do vyššie položených miest. Informovala o tom agentúra AP. Búrka je zvyškom tajfúnu Merbok, ktorý ovplyvnil počasie aj v tak vzdialenej oblasti, ako je Kalifornia. Prívaly vody v niektorých obciach na Aljaške oddeľovali domy od základov, v mestečku Nome povodeň odniesla dom, ktorý sa zarazil až o most.

Extrémne počasie si podľa dostupných informácií nevyžiadalo žiadnych zranených, uviedli miestne úrady, ktoré varovali, že niektoré miesta môžu postihnúť najhoršie záplavy za posledných 50 rokov. V osade Golovin sa hladina mora dostala 3,3 metra nad svoju bežnú úroveň pri prílive a zaplavila väčšinu domov v jej spodnej časti. Ľudia sa schovali na kopci v kancelárii správy domorodej komunity. Inde sa ľudia ukryli v škole a podelili sa o nedávno ulovené a spracované losie mäso.

Na Kostarike sa zrútil autobus do rokliny

Najmenej deväť ľudí zahynulo a ďalší štyria zostali nezvestní po tom, ako sa autobus a ďalšie dve vozidlá zrútili v sobotu v hornatej časti Kostariky do rokliny. V noci na pondelok to oznámila miestna pobočka Červeného kríža. Autobus, auto a motocykel sa zrútili do 75-metrovej rokliny, keď v horskom priesmyku El Hundimiento, zhruba 80 kilometrov západne od kostarickej metropoly San José, spôsobil silný dážď zosuv pôdy.

Záchranárom sa podarilo z miesta nehody evakuovať približne 50 preživších vrátane vodiča autobusu, uviedli miestne úrady. Kostarický prezident Rodrigo Chaves v reakcii na tragickú udalosť vyhlásil v krajine trojdňový štátny smútok. Dodal, že pre mimoriadnu situáciu spôsobenú silnými dažďami sa nezúčastní na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Zaplavené Taliansko a Chorvátsko

Počasie sa koncom minulého týždňa zbláznilo aj v Taliansku či Chorvátsku. Vlna silných búrok zasiahla ešte vo štvrtok 15. septembra strednú časť Talianska v okolí provincie Ancona. Bilancia je hrozivá. "Doteraz sme narátali desať mŕtvych a štyroch nezvestných, no nanešťastie sa situácia stál vyvíja," uviedol taliansky premiér Mario Draghi pred cestou do stredotalianského mesta Ostra blízko Ancony. Ostra patrí medzi najpostihnutejšie miesta, keď vo štvrtok tam za niekoľko hodín spadlo vyše 400 milimetrov zrážok. Podľa agentúru AGI je medzi nezvestnými aj dieťa, ktoré voda strhla preč od matky.

V prístavnom meste Ancona sa ulice premenili na rieky a voda po nich unášala autá, v domoch ničila nábytok a po opadnutí zanechala po seba husté blato. Miestny hasičský zbor uviedol, že do záchranných zásahov sa zapojilo 300 ľudí, pričom niekoľko oblastí ostalo bez dodávok elektrickej energie či telefónneho spojenia. Taliansky premiér Draghi na tlačovej konferencii v Ríme oznámil, že na pomoc tejto postihnutej oblasti bolo vyčlenených päť milión eur a vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Povodne dal do súvislosti s klimatickými zmenami. "V tom, čo sa v súčasnosti deje, konkrétne vidíme, prečo je boj proti klimatickým zmenám nevyhnutný," uviedol taliansky premiér.

Následne sa silné búrky presunuli nad územie Chorvátska. Mnohé mestá ostali pod vodou, napríklad aj Karlovac, či Gorski Kotar. Na cestách boli nánosy bahna, voda sa valila ulicami, mnohé domy vytopilo. Ba čo viac, pri Gorskom Kotare boli na cestách aj spadnuté stromy či konáre, ktoré odniesla prívalová voda.

Vrstva krúp paralyzovala Francúzsko

S problémami s počasím bojovalo aj Francúzsko, kde uplynulý týždeň vyčíňali silné búrky, ktoré boli častokrát stacionárne, teda sa hýbali veľmi pomaly. Ulice v regióne Gap vo Francúzsku boli po výdatnom a intenzívnom krupobití paralyzované, vrstva krúp po búrkach totiž dosahovala niekoľko centimetrov. Ľudia z ulíc odpratávali nánosy ľadu. Fotky z miesta pripomínajú skôr stred zimy, ako polovicu septembra.

Snehová kalamita vo švajčiarskych Alpách, aj na Slovensku

Naopak, na Slovensku, v Česku, ale aj vo švajčiarskych Alpách napadol cez víkend sneh. A to v dôsledku studeného frontu, ktorý prišiel do Európy a priniesol vlnu veľmi chladného počasia. Denné teploty sa u nás držia pod 20 stupňami Celzia, cez noc dokonca klesajú aj po 10 stupňov. Na horách preto nasnežilo už aj v nižších polohách, napríklad na Chopku či v Jasnej. Až 12 cm nového snehu napadlo na Kasprovom vrchu na Poľskej strane Tatier. Nasnežené hlásia aj z vrcholov Giewont, Orla Perć a Żółta Turnia. Sneh napadol aj v českých Krkonošiach.

Najhoršia situácia je však na severozápade Švajčiarska, kde sneh v Alpách spôsobuje problémy a kalamitu. Výška snehovej pokrývky sa totiž pohybuje na úrovni 30 centimetrov. Podľa portálu imeteo.sk však vlna sneženia spôsobila problémy aj v rakúskych Alpách, kde boli vplyvom sneženia niektoré horské priechody neprejazdné. Autá uviazli v snehu a museli čakať na odpratávaciu službu.

Na Lomnickom štíte ležalo ráno hlásili stanice 14 cm snehu a na Chopku 8 cm. Na poľskom Kasprovom vrchu to bolo s novou snehovou nádielkou až 17 cm. Sneh napadol napríklad aj v Rumunsku, no spomedzi všetkých staníc je najviac snehu na nemeckej hore Zugspitze, kde napadlo už 70 cm.