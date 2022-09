Na Národnom futbalovom štadióne práve prebiehajú panelové diskusie a výzvy slovenského zdravotníctva

konanie podujatia: 13. 9. 2022 od 9, 00 do 16, 00 Národný futbalový štadión

moderátori: Jožo Šivák a Igor Haraj

/video príhovor Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR /

1. téma: problémy a vízie zdravotníctva

diskutujúci:

Marián Petko, Asociácia nemocníc Slovenska (1. téma: problémy a vízie zdravotníctva)

Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov (1. téma: problémy a vízie zdravotníctva)

Richard Strapko, gen. riaditeľ VŠZP (2. téma: elektronizácia zdravotníctva a inovácie)

Peter Lukáč, gen. riaditeľ NCZI (2. téma: elektronizácia zdravotníctva a inovácie)

Miriam Lapuníková, gen. riaditeľka FNsP F. D. Roosvelta v BB (2. téma)

Monika Jankechová, gen. riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania (3. téma)

Ján Švihra, prodekan Jesséniovej LF UK (3. téma: vzdelávanie v zdravotníctve)

Juraj Payer, predseda Akreditačnej komisie MZ (3. téma: vzdelávanie v zdravotníctve)

Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR (4. téma: lieková politika)

Peter Potúček, generálny riaditeľ ŠUKL (4. téma: lieková politika a schvaľovacie procesy)

Beáta Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VŠZP (4. téma: lieková politika)

Jozef Dolinský, Národný onkologický ústav, Bratislava (4. téma: lieková politika)

Asociácia na ochranú práv pacientov

Diskusia 1.: Problémy a vízie slovenského zdravotníctva 9.30 – 10.30

hosť: Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov

Marián Petko, Asociácia nemocníc Slovenska

moderátor: Jožo Šivák

tematické okruhy: Dôležitým krokom pre stabilizáciu personálu je ich finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok, vzdelávanie ale aj modernizácia nemocníc a prístrojového vybavenia. Je to vízia ďalekej budúcnosti alebo najbližších desiatich rokov? Súvisí s tým aj reorganizácia fungovania nemocníc a ich nové prerozdelenie. Každá z piatich typov sa bude zameriavať na inú diagnózu. So systémovými zmenami súvisí aj prehľadnejšie financovanie nemocníc – platby za výkony. MZ avizuje, že DRG bude realitou o dva roky.

Diskusia 2.: Elektronizácia zdravotníctva a propacientské inovácie 10.45 -11.45

hostia: Miriam Lapuníková, gen. riaditeľka FNsP F. D. Roosvelta v BB

Peter Lukáč, gen. riaditeľ NCZI

Richard Strapko, gen. riaditeľ VŠZP

moderátor: Igor Haraj

tematické okruhy: zhodnotenie súčasného stavu elektronizácie nášho zdravotníctva; ako zvládali naše informačné systémy covidovú krízu a očkovanie; aplikovanie e-healthu v praxi: dobré a zlé skúsenosti, čo treba vylepšiť; problematika e-receptov; príklady úspešných projektov elektronizácie zdravotníctva: on-line objednávanie pacientov, aplikácia VŠZP; ďalšie možnosti propacientsky orientovaných elektronických služieb v zdravotníctve atď.

Diskusia 3.: Vzdelávanie v zdravotníctve 12.45 – 13.45

hostia: Monika Jankechová, gen. riaditeľka Sekcie zdravotníckeho vzdelávania

Juraj Payer, predseda Akreditačnej komisie MZ

Ján Švihra, prodekan Jesséniovej LF UK

moderátor: Igor Haraj

tematické okruhy: zhodnotenie personálneho stavu v slovenskom zdravotníctve; v akých sférach máme najväčší nedostatok personálu a prečo je to tak; úloha zdravotníckeho vzdelávania pri výchove nových odborníkov v našom zdravotníctve; špecifiká vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych odboroch; ako dostať absolventov ošetrovateľstva do systému nášho zdravotníctva; špecifiká lekárskeho vzdelávania; nedostatočná prepojenosť teoretickej výučby a klinickej praxe; problematika atestačného štúdia; rezidentské programy a skúsenosť s nimi; ako začleniť mladých lekárov do nášho systému, aby sa začlenili do nášho zdravotníctva, atď.

Diskusia 4.: Lieková politika na Slovensku a schvaľovacie procesy nových liekov 14.00 – 15.00

hostia: Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR

Peter Potúček, generálny riaditeľ ŠUKL

Beáta Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VŠZP

MUDR. Jozef Dolinský, Národný onkologický ústav, Bratislava

Asociácia na ochranu práv pacientov

moderátor: Jožo Šivák

tematické okruhy: Dlhodobým problémom je, že pacienti nemajú prístup k moderným liekom, ktoré sú v iných krajinách dostupné. Prečo je to tak? Čím teda liečime pacientov? Sú problémom nielen lieky, ale aj inovatívne genetické testy? Zmení sa to po schválení Novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov? Ako bude fungovať uhrádzanie drahých, inovatívnych liekov? Budú mať na to zdravotné poisťovne peniaze? Osvedčili sa z minulosti rokovania s výrobcami, aby cenu za liek znížili? Novela má priniesť efektívnejší proces uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrad liekov. Čo to znamená?

DISKUSIA: 15.00 – 16.00