Hody, vinobrania a ďalšie podujatia sú v plnom prúde: Aké bude počasie? PREDPOVEĎ mnohých zrejme nepoteší

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude oblačná až zamračená. Nad ránom postupne od juhozápadu na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude podobne, ako v noci. Čaká nás upršaný deň, na mnohých miestach dokonca s búrkami. Postupne od juhozápadu a juhu stredného Slovenska bude oblačnosti ubúdať, rovnako aj zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní

väčšinou 13 až 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi maximálne na 8 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Pre východnú časť krajiny vydali meteorológovia výstrahy prvého stupňa pred dažďom, a to od skorých ranných hodín až do noci.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ



Nedeľa

Posledný deň aktuálne týždňa bude rovnako oblačný až zamračený. Na juhu oblačnosti menej, no na severe treba počítať aj búrkami a dažďom. Ich výskyt sa postupom dňa rozšíri na takmer celé Slovensko. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 9, na Orave, Horehroní a na Spiši miestami

okolo 7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na severe a Horehroní 14 až 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

Začiatok nového pracovného týždňa bude oblačný a premenlivý. V noci z nedele na pondelok treba počítať aj s prehánkami či dažďom a nadránom s hmlou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 13 až 8, v údoliach ojedinele okolo 6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe väčšinou 13 až 18 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.