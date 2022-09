Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Tlaková níž priniesla najviac zrážok na východe Slovenska. Na západe sa slabý dážď objavil len miestami a v zanedbateľných úhrnoch. Počas nedele by mal pokračovať premenlivý charakter počasia s prehánkami a ojedinelými búrkami. Predpokladané množstvo zrážok by nemalo presiahnuť sedem milimetrov, pri búrke 15 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uviedol na sociálnej sieti.