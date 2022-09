Nová vakcína proti omikronu: OTÁZKY a ODPOVEDE Čoskoro začneme očkovať druhou posilňovacou dávkou!

BRATISLAVA - Prvá dodávka vakcín adaptovaných na variant nového koronavírusu omikron je už na Slovensku. Zatiaľ sa druhá posilňovacia dávka poskytovala z dostupných vakcín ľuďom, ktorí sú v rizikovej skupine. Už čoskoro bude nová adaptovaná vakcína dostupná aj ďalším. Prečítajte si najdôležitejšie otázky a odpovede, ktoré by ste mali poznať.

Do konca roka by malo na Slovensko prísť spolu až 1,1 milióna vakcín. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vysvetlil, že množstvo vakcín bolo zakontrahované v roku 2021. "My plníme záväzok, ktorý sme vtedy sľúbili. Akurát sme počet vakcín, ktoré mali prísť na Slovensko, vymenili za tie adaptované vakcíny," doplnil. Máte otázky? Odpovieme vám na tie najdôležitejšie z nich.

Sú už schválené upravené vakcíny proti COVID-19?

Áno. Od 1. septembra 2022 sú v Európskej únii schválené upravené vakcíny proti COVID-19: Comirnaty Original/Omicron BA.1 a Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, ktoré sa okrem pôvodného variantu vírusu SARS-CoV-2 sa zameriavajú aj na subvarianty omikronu.

Odkedy budú dostupné?

Vakcíny sú už na Slovensku. Ďalší čas si však vyžaduje logistika a nastavenie nového očkovacieho systému.

Kedy by sa teoreticky mohlo začať očkovať?

Očkovanie novou vakcínou bude podľa neho možné od polovice septembra. "Očakávam, že po patričnej príprave a administratívnych záležitostiach začneme očkovať v polovici mesiaca," spresnil Lengvarský. "Bude potrebné najskôr nastaviť všetky procesy v súvislosti s očkovaním," ozrejmilo MZ.

Bude adaptovaná vakcína dostupná pre všetkých alebo sa začne očkovať podľa veku či rizikových skupín?

Minister zdravotníctva upozornil, že nové vakcíny budú nateraz určené pre ľudí vo veku nad 50 rokov. "Naším záujmom je, aby sa mohol zaočkovať každý. Budem to ešte konzultovať s výrobcom," avizoval. Odborné usmernenie s indikačnými kritériami o očkovaní novými vakcínami plánuje rezort pripraviť po zaslaní kompletných oficiálnych dokumentov od výrobcov vakcín.

Pre koho sú upravené vakcíny určené?

Pfizer (Comirnaty Original/Omicron BA.1) a Moderna (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1) sú určené predospelých a dospievajúcich od 12 rokov, ktorí absolvovali aspoň základnú očkovaciu schému proti COVID-19.

Môžem dostať vakícnu od Pfizeru alebo Moderny, aj keď moje základné očkovanie bolo iným typom vakcíny (Vaxzevria od AstraZeneca, JCOVDEN od Janssen, Nuvaxovid of Novavax, Sputnik V)?

Áno, upravené vakcíny sa môžu podať po akejkoľvek inej vakcíne proti COVID-19.

Sú upravené vakcíny určené len ako posilňovacie dávky alebo sa nimi môžem očkovať, aj keď som ešte očkovanie proti COVID-19 neabsolvoval/a?

V súlade so schválenou indikáciou sú vakcíny určené ako posilňovacie dávky pre tých, ktorí absolvovali aspoň základný očkovací cyklus proti COVID-19 (t.j. dve dávky pri dvojdávkových vakcínach, jedna dávka jednodávkovej vakcíny).

Kedy môžem dostať upravenú vakcínu?

Upravené vakcíny sa majú podať aspoň 3 mesiace od posledného očkovania proti COVID-19. Prioritne sa vakcíny podľa EMA a ECDC majú podávať ľuďom, u ktorých je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a úmrtia, t. j. osobám nad 60 rokov, imunokompromitovaným osobám, ľuďom s chronickými ochoreniami či tehotným ženám.

Sú pôvodné vakcíny neúčinné?

Nie. Pôvodné vakcíny si zachovávajú účinnosť najmä pri predchádzaní závažnému priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie a úmrtí. Pôvodné vakcíny sa aj naďalej majú používať pri primárnom očkovaní a ako posilňujúca dávka u tých osôb, u ktorých existuje vysoké riziko nákazy a závažného priebehu ochorenia, kým nie sú k dispozícii upravené vakcíny.