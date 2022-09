Exposlanec Herák má ďalší problém: Nové, závažné obvinenia na krku, vraj došlo aj k ujme na zdraví!

BRATISLAVA - O bývalom poslancovi z klubu OĽaNO Jánovi Herákovi sa už dlhšie hovorilo v súvislosti s obvineniami ohľadom zneužívania detí v detských táboroch, kde pôsobil pred politikou. Heráka to dokonca stálo kreslo v parlamente a to nie je všetko. Prichádza totiž ďalšie obvinenie a hovorí sa aj o tom, že mal spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví!

archívne video

Exposlancovi sa venovala TV Markíza. K pribudnutiu ďalších obvinení malo prísť minulý týždeň. Vyšetrovateľka pre sexuálne násilie stíha Heráka pre ďalšie sexuálne násilie na maloletých dievčatách. Hovorí sa dokonca o tom, že mu hrozí až 20-ročné väzenie!

Vyšetrovateľka má zrejme na stole už posudky od psychológov a iných odborníkov

To, že sa prípad posunul takto výrazne ďalej svedčí aj o tom, že vyšetrovateľka má zrejme na stole už znalecké posudky od odborníkov, ktorí skúmali zdravotný či psychický stav dotknutých obetí. Paragrafy, ktoré sa spomínajú v danom dokumente hovoria o tom, že mal údajne páchať násilie na chránených osobách, ktoré mu zverili do starostlivosti. V niektorých prípadoch malo dokonca dôjsť až na ťažkú ujmu na zdraví.

Nikto však zatiaľ nechce oficiálne potvrdiť presný počet obetí. Naposledy ich bolo podľa denníka SME šesť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Facebook/Polícia - Trenčiansky kraj

Som nevinný a budem sa brániť, odkazuje nahnevaný Herák

Nové obvinenia bývalého politika nahnevali. "Evidujem ďalšie obvinenie, ktoré je absolútne nepodložené faktami na základe nejakých výpovedí. Považujem to za absolútnu šikanu voči mojej osobe!!! Som nevinný !!! A preto použijem všetky právne prostriedky na očistenie môjho mena," napísal redaktorke televízie Herák.

Herák sa po medializovaní prvých obvinení po niekoľkých dňoch nakoniec vzdal mandátu. Bolo to pred rokom v júni, kedy na tlačovej konferencii oznámil, že odchádza z parlamentu. "Chcem veriť, že to nie je politicky motivované," povedal vtedy. "Nikdy by som si nedovolil ani jedno dieťa sexuálne zneužiť," dodal.