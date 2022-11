VIDEO Austrálskeho pedofila odsúdili na 129 rokov väzenia: Najmladšia obeť mala iba 18 mesiacov!

Peter Gerard Scully (52) bol uznaný za vinného zo 60 trestných činov vrátane pokusu o obchodovanie s ľuďmi, distribúcie detskej pornografie, zneužívania detí a znásilnenia. Odsúdený bol aj so svojou vtedajšou priateľkou, Filipínčankou Lovely Margallo. Tá dostala trest 126 rokov väzenia.

"Dúfam, že to vysiela veľmi silný odkaz všetkým násilníkom, všetkým obchodníkom s ľuďmi, že zločin sa naozaj nevypláca. Je to veľké víťazstvo nielen pre nás prokurátorov na ministerstve spravodlivosti, ale čo je dôležitejšie, je to veľké víťazstvo pre obete, ktoré prežili", povedala pre The Guardian Merlynn Barola-Uy, prokurátorka z mesta Cagayan de Oro na juhu Filipín.

Muž utiekol z Austrálie v roku 2011 pre podozrenie z podvodu a presťahoval sa na Filipíny. Založil firmu, s pomocou ktorej distribuoval zábery s maloletými dievčatami do celého sveta vrátane Nemecka, USA a Brazílie. Dôstojník austrálskej federálnej polície Paul Hopkins pre 60 Minutes Australia povedal: "Páchateľom týchto hrozných činov je ten najskazenejší jedinec, s akým som sa za 26 rokov polície stretol."

Sexuálny predátor lovil maloleté dievčatá aj s pomocou svojej priateľky na uliciach Filipín. Išlo prevažne o dievčatá z nízkopríjmových rodín alebo siroty. Dve obete, ktorým sa podarilo utiecť z rúk pedofila tvrdili, že boli spútané reťazami, sexuálne zneužívané a prinútené kopať si vlastné hroby ak nebudú poslúchať. Vyšetrovateľka NBI Janet Francisco povedala, že muž splnil všetko, čo si jeho „zákazníci“ cez internet želali, až po smrť malého dieťaťa. Na otázku redaktorky odkiaľ boli, odpovedala, že z Ameriky, Nemecka a Veľkej Británie.

Filipíny sú jedným z najznámejších miest pre online sexuálne zneužívanie detí. Odhaduje sa, že až približne 100 000 detí je obeťami obchodovania.