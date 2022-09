MISS komunálne a VÚC voľby 2022: Strany stavajú na istotu aj mladé sexice, páni, zbystrite pozornosť

BRATISLAVA - Blížiace sa župné a komunálne voľby by hlavne mužské osadenstvo voličov nemuselo vždy brať len z hľadiska volebného programu či dosiahnutých skúseností. Nebudeme si klamať, aj vonkajší výzor je niečo, čo u niektorých voličov rozhoduje a my sme si preto pre vás pripravili tzv. súťaž missiek blížiacich sa spojených volieb. O vašu priazeň zabojujú aj tieto pôvabné kandidátky. Len vy môžete rozhodnúť, ktorá je najatraktívnejšia z nich.

Diana Javorčíková, kandiduje za primátorku Banskej Bystrice

Diana Javorčíková je kandidátka na primátorku Banskej Bystrice. Vyštudovala politológiu a právo. Vedomosti uplatnila po ukončení štúdia na Mestskom úrade Banská Bystrica a na Úrade vlády SR. V ďalších rokoch sa upísala kultúre a médiám. Pracovala ako vedúca produkcie a marketingu v Bábkovom divadle na Rázcestí, ako koordinátorka výroby v dabingovom štúdiu a online redaktorka a moderátorka v RTVS. Vo všetkých týchto oblastiach jej pôsobenia, spolu s tvorbou a moderovaním relácií v banskobystrickom rádiu, pracovala aj posledné tri roky počas rodičovskej dovolenky.

Jana Jányová, Smer-SD, Republika, kandiduje za starostku mestskej časti Bratislavy - Ružinov

V boji o voliča sa chce angažovať aj Jana Jányová zo strany Domov-NS. Nie je jej vraj ľahostajné, čo sa v jej okolí deje a práve veci, ktoré vidí, ju nenapĺňajú pocitom, že sa robia najlepšie, ako by sa dali. Chce ponúknuť novú víziu, novú príležitosť na rozvoj Ružinova. Programovú ponuku, ktorou sa chce uchádzať o hlasy voličov vo voľbách, chce predstaviť neskôr počas svojej kampane spolu s kandidátmi na miestnych poslancov. Ubezpečuje však, že chce definovať také témy, ktoré sú pre komplexný rozvoj mestskej časti potrebné a dôležité. Prisľúbila, že sa bude venovať všetkým kompetenčným oblastiam samosprávy tam, aby sa pohli. Pri svojej práci nechce zabúdať napríklad na seniorov, mladé rodiny či matky – samoživiteľky. V neposlednom rade chce pozornosť venovať parkovacej politike.

Katarína Chlebíková, kandiduje za primátorku v Novom Meste nad Váhom

Na post primátorky v Novom Meste nad Váhom ašpiruje aj Katarína Chlebíková, ktorá pracuje ako ekonómka. Jej tím chce vraj mesto „zobudiť“ a vrátiť život nielen do parku, ale na námestie, sídliská, ihriská, proste do ulíc. Ich víziou je vytvoriť podmienky pre aktívny život v celom tomto meste, vytvoriť nové miesta pre ľudí, kde to „bude žiť“. Nielen pár mesiacov pred voľbami, ale stále.

Martina Jarošová Gašparová, Hlas-SD, kandiduje za komunálnu poslankyňu v meste Nitra

O priazeň voličov sa chce pobiť aj Martina Jarošová Gašparová s podporou Hlasu-SD v meste Nitra, kde kandiduje na komunálnu poslankyňu. Po dlhšom zvažovaní sa nakoniec rozhodla kandidovať za poslankyňu do nitrianskeho samosprávneho kraja, pretože stále vraj cíti potrebu pomáhať tejto spoločnosti, kraju a predovšetkým ľuďom, ktorí v ňom žijú, pracujú a tvoria hodnoty pre ďalšie generácie.

Dominika Vážna, Hlas-SD, kandiduje za primátorku Prievidze

Dominika Vážna pracuje ako vedúca odboru dopravy na Okresnom úrade v Prievidzi a je aj okresnou predsedníčkou strany Hlasu-SD V nastávajúcich komunálnych voľbách bude kandidovať na post primátorky Prievidze, a zároveň sa bude uchádzať o dôveru voličov na post poslankyne mesta Prievidza a poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Jej volebný program nezabúda ani na sociálne témy. Skvalitnenie a lepšia dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov, posilnenie domácej opatrovateľskej služby podporou existujúcich neverejných poskytovateľov, aby pomoc mal zabezpečenú každý, kto je na ňu odkázaný – sú prirodzenou chrbtovou kosťou jej budúceho snaženia z pozície komunálneho politika.

Alena Dudeková, kandiduje za starostku obce Poviná

Alena Dudeková je kandidátkou na starostku obce Poviná a u voličov to chce skúsiť znovu. Študovala Manažment malého a stredného podnikania na škole na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave. Skúsiť to chce aj na pozíciu poslankyňe VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji za okres Kysucké Nové Mesto.

Veronika Temňáková, Republika, kandiduje za predsedníčku Trnavského kraja

Na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja bude za hnutie Republika kandidovať Veronika Temňáková, ktorá je podľa hnutia právničkou a ekonómkou z Galanty. Temňáková je podľa nich šikovná, mladá žena so silným sociálnym cítením. Vraj s citom, s akým sa stará o svoju rodinu, a s odbornosťou a húževnatosťou, s akou dáva prácu viacerým ľuďom v regióne, chce vraj rozvíjať aj celý Trnavský kraj.

Romana Hubová, Hlas-SD, kandiduje za poslankyňu VÚC v Žilinskom kraji

Kandidátka Romana Hubová to chce skúsiť v kresle poslankyne VÚC za Žilinský kraj, momentálne pôsobí ako Key account manager.

