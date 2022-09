Voľby 2022: Na post starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov kandiduje šesť ľudí

KOŠICE - O post starostu košickej mestskej časti Dargovských hrdinov sa uchádza šesť kandidátov, z toho päť mužov a jedna žena. Potvrdil to hovorca MČ Branislav Lacko s tým, že miestna volebná komisia ich už zaregistrovala. Súčasný starosta Jozef Andrejčák sa o tento post už neuchádza, starostom bol od decembra 2010.

Kandidačné listiny na post starostu podali zástupca starostu Dominik Babušík (nezávislý), podnikateľ Juraj Čop (Sme rodina), manažérka a miestna poslankyňa Dušana Sobodová (Hlas-SD), riaditeľ vzdelávacieho inštitútu a miestny poslanec Vladislav Stanko (nezávislý), konateľ spoločnosti Tomáš Vasok (KDH, SaS, Progresívne Slovensko, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO) a riaditeľ spoločnosti Pavol Vehéc (Princíp). O post poslancov v MČ známej ako Furča prejavilo záujem 42 kandidátov, miestne zastupiteľstvo sa bude skladať z 13 poslancov.

Oficiálne zoznamy kandidátov majú byť zverejnené do 4. októbra

Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.