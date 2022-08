Koniec nákupov! Poslanci OĽaNO chcú v nedeľu zatvoriť obchody: Platiť majú iba štyri výnimky

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA – Obchody by mali zostať v nedeľu zatvorené. S takýmto návrhom prišla do parlamentu skupina poslancov koaličného hnutia OĽaNO. Návrh novely Zákonníka práce predložili už na blížiacu sa septembrovú schôdzu. Ak by s touto novinkou uspeli, v nedeľu by sme si už nenakúpili. Výnimku majú dostať iba štyri prípady.