AKTUÁLNE Poslanca Sme rodina obvinili! Linhart mal vraj vážny incident s policajtom ohľadom rúška

VIDEO Kollár reaguje na obvinenie poslanca Linharta:

Informuje o tom TV Markíza. Incident má pochádzať ešte z roku 2020. Koncom roka totiž podľa vyšetrovateľa z Komárna krivo obvinil policajta z napadnutia. Obvinenie teraz padlo na jeho hlavu.

Nech to rieši polícia alebo prokuratúra, reaguje Kollár

"Na to reagujem tak, že za chvíľu budú asi obvinení všetci," reagoval na obvinenie sarkasticky šéf Sme rodina Boris Kollár. "Zaujímavé je to, že vy to viete skôr ako Patrik Linhart. Osobne si myslím, že keby polícia robila svoju prácu korektne, tak by sa to nemalo stávať. S týmto by mal policajný prezident Hamran niečo robiť. Ja som sa ho na to pýtal. Bola to nejaká strkanica s policajtom. Nech si to riešia súdy alebo polícia alebo prokuratúra, mne je to jedno," povedal predseda parlamentu. Každý je podľa neho vraj zodpovedný sám za seba.

Linhart sa ešte koncom roka 2020 na sociálnej sieti v statuse sťažoval, že ho vraj v Nových Zámkoch napadol policajt. Linhart ho mal napomenúť v tom, že vraj nemá rúško. Potom údajne došlo k fyzickému násiliu. Poslanec si mal zraniť ruku. "Vo vami uvedenej veci nebola splnená skutková podstata trestného činu. Z uvedeného dôvodu bola vec Úradom inšpekčnej služby právoplatne ukončená a podľa Trestného poriadku postúpená na ďalšie disciplinárne konanie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Nitre," potvrdila ešte na jeseň minulého roka Zuzana Hrabovská z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Galéria fotiek (2) Patrick Linhart

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Najskôr vyšetrovali policajta, teraz sa karta obrátila a prišlo obvinenie z troch prečinov!

Za porušenie nariadenia o etickom kódexe bolo potom voči policajtovi vedené disciplinárne konanie, no tu to neskončilo. Celý prípad sa otočil voči poslancovi. Policajt teraz podal na poslanca trestné oznámenie za krivé obvinenie. Podľa zdrojov televízie ešte koncom minulého týždňa mal vyšetrovateľ z Komárna poslanca Linharta aj obviniť. Ide vraj o prečin krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania.

Policajný vyšetrovateľ tak nakoniec obvinil poslanca Linharta z troch prečinov: z prečinu krivého obvinenia, prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a prečinu ohovárania. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej sa polícia zatiaľ k prípadu nebude vyjadrovať.

Poslanec prisľúbil písomné stanovisko. Momentálne je na letnej dovolenke.